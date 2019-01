Orlickoústecko - Definitivní tečku za záchranářskými pracemi udělal Dobříkov. Porazil doma Letohrad a krajský přebor bude hrát i příští rok.

V příští sezoně fotbalového krajského přeboru se můžeme těšit na sedm mužstev z našeho okresu. Díky tomu, že se Dobříkov udržel, rozšíří současnou šestku z divize sestupující Choceň.



Dobříkov – Letohrad B 2:0

Krásný fotbalový moment nabídly hned první sekundy utkání. Petr Horníček prokázal svoji fotbalovou genialitu, když přímo z rozehrávky na půli hřiště překopl celou polovinu Letohradu a jeho nádherný pokus skončil na břevně branky hostí. Ve 14. min. se z gólu radovali hosté, ale jejich úspěšnou dorážku do Lukesovy branky neuznal hlavní rozhodčí pro postavení mimo hru. V 19. min. se zablýsklo na druhé straně. Petr Horníček rozehrál nepřímý kop, hráč Letohradu zahrál rukou na brankové čáře a z následně nařízené penalty se nemýlil osvědčený exekutor Jan Horníček – 1:0.

V 65. min. se ke slovu dostal domácí Zahradník. Jeho první ránu vyrazil brankář Nerodil, ale na dorážku už neměl a Dobříkov vedl 2:0. Téměř vzápětí mohl zkorigovat skóre Svoboda, v brance domácích však stál bezchybný Lukes, a ten jeho střelu z bezprostřední blízkosti kryl.



V. Mýto – Hlinsko 0:1

Poslední domácí utkání se hrálo v komorní atmosféře, protože největší místní firma měla jednu z mnoha pracovních sobot. Jít z práce rovnou na fotbal bylo pro diváka nejspíš příliš.



Domácí, ač ve velmi kombinované sestavě, začali náporem. Hlinsko ale trestalo z prvního protiútoku. Po centru ze strany se do míče opřel z první Cach – 0:1. Mýto branka na lopatky nepoložila. Střelu M. Chadimy však zneškodnil gólman Ždánský. Poradil si také s hlavičkou Onda. Největší šanci vyrovnat měli domácí ve 30. min. Ondo znovu vyhořel na Ždánském, jenž jeho střelu vyškrábl na tyč, a z dorážky J. Dvořák překopl z pěti metrů branku.

Po přestávce nadále pokračoval duel domácích proti vynikajícímu Ždánskému. Nebylo jim však přáno a návod, jak dostat míč za jeho záda, nenašli. Vstřelit branku mohlo naopak Hlinsko, jež využívalo otevřené domácí obrany. Jenže Slavíka dvakrát vychytal Bulva. Slušně hrané utkání, ve kterém padla jenom jedna žlutá karta, skončilo výhrou favorita 1:0.



Prachovice – Lanškroun 2:6

Začátek utkání vypadal pro domácí nadějně, když se již v 11. min. ujali vedení brankou Budinského. Poté však režii utkání převzali hosté a do poločasu dokázali zvrátit pro ně nepříznivý stav. Nejprve ve 30. min. vyrovnali z pokutového kopu, který proměnil Petruň, a do vedení poslal hosty ve 37. min. Krejsar. V závěru první půle ještě stačil zvýšit stav utkání ve 42. min. Richtr.



Úvod druhého dějství se lépe povedl hostům, kteří ve 48. min. vstřelili čtvrtý gól, jehož autorem byl opět Richtr. Domácí se sice snažili, ale v pohodě hrající soupeř jim toho moc nedovolil. Až v 67. min. se prosadil Štainz a snížil na 2:4. Na odpověď hostí se nečekalo dlouho - v 69. min. Richtr završil svůj hattrick. V samém závěru se ještě střelecky prosadil střídající Stasiowsky a stanovil konečný účet zápasu na hrozivých 6:2 pro Lanš〜kroun.



Polička – Ústí nad Orl. 0:2

Mnoho zajímavého se v utkání neudálo, to nejpodstatnější až v jeho samotném závěru. První půle se hrála za mírné převahy hostů, ale bez vyložených šancí. Hned ve 2. min. Dittrich včas vyběhl proti osamocenému Faltovi, v největší možnosti první půle mířil Roušar po rohu do tyče. Domácí nejvíce zahrozili ve 42. min., kdy pěkná rána Škody „lízla“ tyčku. Brzy po změně stran pálil do připraveného Dittricha Tomášek a poličský brankář pokryl i další šance soupeře. Chléb zápasu se tak lámal až v poslední pětiminutovce. Nejprve se ve slibné pozici ocitl Zvěřina, ale vyběhnuvšího Nováka nepřekonal. V 87. min. přišel centr z levé strany a nikým nekrytý Borek pohodlně skóroval. V nastaveném čase Polička dopila hořký kalich poté, co si vůbec neporozuměli Dittrich s Králem a střídající Zachař do prázdné branky pečetil na 2:0 pro Ústí.



Tesla Pce B – Č. Třebová 2:2

V první půli se hrálo v režii domácích. V 6 minutě nejprve Křivka vyrazil střelu Svědíka, Fidra dorážel, ale byl z toho jen roh. Ten zahrával Vaňous, Křivka znovu jen míč vyrazil před sebe a Práchenský otevřel skóre – 1:0. V 9. min. orazítkoval Svědík břevno z trestného kopu a v 17. min. po samostatné akci skóroval Vaňous na 2:0. Hosté se do protiútoku dostávali jen sporadicky. Po přestávce se však obraz hry změnil. Domácím přestala pracovat středová řada a hosté získali územní převahu, kterou korunoval dvěma góly v krátkém sledu za sebou Zadražil. Domácí mohli jít znovu do vedení, ale ideální centr Svědíka nezužitkoval Kršák. Na druhé straně Zadražil hlavou poslal míč do břevna a poslední velkou šanci zápasu měl střídající českotřebovský Zadražil. Na hřišti byl sotva minutu a zčista jasna se objevil sám před Zavřelem, který mu však pokus o prostřelení zmařil. Byl to zápas rozdílných poločasů, dělba bodů je spravedlivá.



