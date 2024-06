/KRAJSKÝ PŘEBOR/ Dva zástupci regionu v nejvyšší krajské fotbalové soutěži mužů měli o víkendu volno, svoje zápasy posledního kola si předehrály v týdnu (Česká Třebová – Přelouč 3:0 a Vysoké Mýto B – Moravany 6:1). Zbylí dva se loučili se sezonou v sobotu a také v jejich případě šlo o povedenou derniéru vyjádřenou dvěma venkovními výhrami rozdílem třídy. Lanškroun si díky tomu pojistil výsledný bronzový stupínek s minimální ztrátou na dvojici Horní Ředice – Svitavy, když za druhým jmenovaným rivalem zaostal jen vinou horší vzájemné bilance.

Lanškrounští fotbalisté mají za sebou povedenou sezonu 2023/2024. | Foto: FO Lanškroun

V Lázních Bohdaneč se jednalo o výsledkově překvapivě hladkou partii ve prospěch lanškrounských fotbalistů. „Věděli jsme, že výhra nám zajistí umístění na bedně, podle toho jsme k utkání přistoupili. Výborně se nám povedl první poločas, vypracovali jsme si čtyři dobré šance a tři z nich proměnili, z čehož vyplynulo zasloužené vedení. Do druhé půle jsme šli s cílem výsledek udržet, to se nejen povedlo, ale ještě jsme ho navýšili, pětigólové vítězství nás na závěr sezony samozřejmě potěšilo. Byli jsme pozorní v obraně, a to včetně brankáře, který nás v několika případech podržel, a efektivní v útoku. Všem hráčům děkuji za předvedené výkony a výsledky v uplynulém ročníku, třetí místo je pro náš tým velmi dobrým počinem,“ řekl trenér Pavel Hrabáček.

Přesvědčivou výhru získal na závěr ročníku rovněž choceňský Spartak, v posledních dvou kolech nasázel dohromady osm branek. Škoda, že takové střelecké probuzení nepřišlo o malinko dříve… „V závěru sezony se nám rozstříleli útočníci. V minulém utkání se hattrickem ukázal Kužma, v Heřmanově Městci se třemi góly blýskl Štanglica. Naše efektivita, dobře pracující defenziva a důležité zákroky brankáře Krátkého byly hlavními faktory vedoucí k vítězství,“ chválil svlj tým trenér Petr Pražák.

16. KOLO: Česká Třebová – Přelouč 3:0 (0:0). Branky: M. Deml z pen., Jelínek, Vaňous. Vysoké Mýto B – Moravany 6:1 (4:0). Branky: Sapelkin 2, Benda z pen., Trnka, Hájek, vlastní (Hurta) – vlastní (Sůva). Horní Ředice – Svitavy 4:0 (2:0). Branky: Machatý, Pithart, Šenkýř, Morávek. Lázně Bohdaneč – Lanškroun 0:5 (0:3). Branky: Skalický 3, Jílek, Kolomý. Prosetín – Pardubičky 1:1 (1:0). Branky: Klika – Bažant. Třemošnice – Holice 4:1 (2:1). Branky: Holubec 2, Šebek, T. Oswald – Prokop. Heřmanův Městec – Choceň 1:4 (0:2). Branky: Zelenka – Štanglica 3, Klenor. Libišany – Litomyšl nehráno (hosté nenastoupili).

