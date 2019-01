Pardubický kraj /KOMENTÁŘ/ - Fotbalisté Lanškrouna nepřestávají udivovat sportovní veřejnost. Po čtyřech kolech zůstávají nadále stoprocentní a jejich nevídanou formu odneslo nyní Hlinsko.

Z utkání TJ Svitavy vs. MFK Chrudim B. | Foto: Deník/Radek Halva

To přitom vedlo na domácím trávníku o poločase dvougólovým rozdílem a zdálo se, že je na nejlepší cestě lanškrounské kouzlo odčarovat. Jenže po změně stran přišel uragán a Hlinečtí se nestačili divit. Soupeř jim nasázel čtyři „fíky“ a totálně otočil vývoj zápasu. Po tomhle duelu a představení ze druhé půle si Lanškroun nikdo nedovolí ani omylem podceňovat, to je jasná věc.

Nečekanému lídrovi jsou v patách Slatiňany, což žádné překvapení není, nicméně vítězství zatím střádají poněkud obtížněji než v minulosti. Také proti Moravanům měli kupu práce, než odpor protivníka zlomily, definitivně rozhodnuto bylo teprve po druhém pojišťujícím gólu v poslední minutě.

V popředí tabulky se drží i chrudimské béčko, které si přivezlo dva body ze Svitav. Zápasu samotnému plichta „seděla“, ani jeden z týmů si prohrát nezasloužil, hostující hráči měli o něco lepší penaltovou mušku. Že jejich předsezonní ambice nebyly přehnané, to zdárně dokazují moravskotřebovští hráči a pokračují soutěží bez porážky. V Heřmanově Městci vsadili na účelnost, nikoli na fotbalovou krásu, což se jim vyplatilo, protože se na rozdíl od rivala ve dvou situacích dokázali střelecky prosadit a na dlouhou cestu domů se vydali se třemi body v kapse.

V útlumu se ocitl Dobříkov, hlavně jeho defenzivní hra jakoby se docela rozsypala. Inkasovat ve dvou po sobě jdoucích zápasech šest branek, to je na úrovni přeboru věc nevídaná. Možná i litomyšlští protihráči se divili, jak snadno se dostávali do zajímavých šancí a protože byli při jejich proměňování produktivní, dosáhlo jejich první vítězství v sezoně až do netušených výšin.

Nedaří se ani Třemošnici, které nenavazuje na povedenou minulou sezonu a ani proti Chocni se nechytla. Jedním ze zlomů v utkání bylo vyloučení nedisciplinovaného Hejcmana dvacet minut před koncem a do té doby nerozhodný průběh zlomil střelec Myšák v „přesilovce“ ve prospěch hostů.

Žamberk měl v České Třebové více šancí než domácí, ale protože se fotbal nehraje na šance, ale na góly, radovali se z plného zisku domácí zásluhou dobře zahrané standardní situace. Podobné to bylo i v klání v Holicích, kde sice Polička rozhodně nebyla o čtyři branky horší, jak ukazuje skóre, ale slabá koncovka jí sebrala lepší výsledek.

Událost kola

Lanškrounský obrat: Jiného by možná dvougólová poločasová ztráta v Hlinsku zlomila. Ne tak Lanškroun, který vývoj dokonale obrátil.

Zklamání kola

Dobříkovská okna: To by museli být soupeři fakt hloupí, aby netrestali špatnou hru obrany Dobříkova. Ti z Litomyšle nebyli.

Krajský přebor - sestava 4. kola podle Deníku

Gerčák (Choceň) - Lebeda (Choceň), Fogl (Choceň), Stejskal (Žamberk) - Paclík (Litomyšl), Kopřiva (Holice), Strouhal (Moravská Třebová), Vladyka (Slatiňany) - L. Severa (Litomyšl), Frolo (2, Svitavy), D. Skalický (Lanškroun)