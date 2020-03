Utkání Polička – Třemošnice bylo předehráno (2:0), zápas Moravská Třebová – Lanškroun byl kvůli nezpůsobilé hrací ploše odložen.

Litomyšl – Rohovládova Bělá 5:2

Roman Pražák, trenér TJ Jiskra Litomyšl: V týdnu před zápasem jsme se snažili apelovat hlavně na to, aby kluci utkání nepodcenili a přistoupili k němu zodpovědně, což se celkem povedlo. Utkání jsme měli prakticky celých 90 minut pod kontrolou. Dokázali jsme se pětkrát střelecky prosadit a celou řadu šancí ještě neproměnili. Co mě však mrzí, jsou dvě velmi laciné branky, které jsme si nechali vstřelit.



Jaroslav Novák, trenér TJ Sokol Rohovládova Bělá: Nenavázali jsme na výsledkově podařené zápasy v přípravě. Domácí dobře znali svoji malou umělku, utkání zvládli lépe, byli produktivnější. Jednalo se spíše o boj než nějaký kombinační fotbal. . Po poločase jsme ještě drželi nadějný výsledek, ale kvůli individuálním chybám, zvláště na pozici brankáře, je výsledek hrozivý. A to přesto, že jsme byli Litomyšli vyrovnaným soupeřem.

Svitavy – Moravany 0:0 (PK 0:3)

Oldřich Palla, vedoucí mužstva TJ Svitavy: Moravany dávaly od začátku najevo, že si přijely minimálně pro remízu. Tomu podřídily taktiku s využitím menších rozměrů hrací plochy. Od poloviny hřiště důsledně napadaly, nenechaly nás kombinovat a vůbec nás nepouštěly do zakončení. Tak proběhl první poločas. Do druhého vstoupili hosté aktivněji, vypracovali si dvě tři příležitosti, které jsme přežili. Až v závěrečných deseti minutách jsme začali soupeře přehrávat a vypracovali si také několik velice slibných šancí, ale zahodili je. Ani penaltový rozstřel hosté nepodcenili, neboť ke konci vystřídali dva hráče, kteří šli kopat jako první a oba proměnili. K nim se navíc přidal třetí úspěšný střelec a bylo rozhodnuto, neboť my nastřelili dvakrát tyč a jeden pokus brankář chytil.



Miroslav Semerád, trenér TJ Sokol Moravany: Po generálce na jarní část jsem moc optimistický směrem k utkání ve Svitavách nebyl. Musím ale říci, že mě hráči velice potěšili. Nejenom výkonem, ale hlavně dodržováním taktických pokynů. Na soupeře jsme se dobře připravili a dokázali eliminovat silné stránky jeho hry. A kdybychom proměnili některou z tutových šancí, mohli jsme si odvézt všechny body. Každopádně i s těmi dvěma jsme spokojeni. Musím pochválit celý tým včetně náhradníků a gólmana Brandy, který nám vychytal ten bodík navíc.

Česká Třebová – Horní Ředice 1:1 (PK 1:4)

Pavel Petr, trenér FK Česká Třebová: Po odehraném utkání nás mrzí, že jsme na začátku neproměnili několik šancí, protože si myslím, že kdybychom vedli, tak zápas směřoval jiným směrem. Soupeř přijel s defenzivní taktikou a spíše se spoléhal na rychlé protiútoky, které ale naše obrana zvládala včas zachytit. Nám dělalo veliké problémy se prosadit přes zhuštěnou obranu a když se to podařilo, tak nás zklamala zmiňovaná koncovka. My se musíme z průběhu zápasu poučit a připravit se na další utkání, které sehrajeme na horké půdě v Heřmanově Městci.



Petr Kopa, asistent trenéra SK FK Horní Ředice: Úspěšně máme za sebou vstup do jarní části sezony. K tomu ve venkovním prostředí a se soupeřem, který se v tabulce nacházel o bod pod námi. Utkání se nám povedlo znamenitě a vezeme si z České Třebové dva důležité body. Podali jsme zodpovědný a bojovný výkon, za který chválím celý tým.

Chrudim B – Holice 4:2

Miroslav Teplý, trenér MFK Chrudim B: Utkání prvního s druhým začalo velmi opatrně s postupným oťukáváním od obou týmů a s cílem neudělat chybu. Na naši první branku dokázal soupeř odpovědět, do kabin jsme ale šli po trefě Žaluda za příznivého stavu 2:1. Vstup do druhé půle jsme měli aktivnější než Holice, ale skóre jsme i přes dva střelecké pokusy Váchy hlavou nenavýšili. Po Sulíkově ztrátě soupeř srovnal, vzápětí ji ale napravil a my zápas dotáhli k vítězství. Jednalo se o velmi kvalitní utkání, soupeř bez nadsázky potvrdil, že je nejlepším týmem v soutěži a předvedl výborný organizovaný výkon. Ale především za druhou půli si naše posílená sestava vítězství zasloužila a tři body zůstaly doma zaslouženě. V příštím týdnu nás čeká opačná situace, zajíždíme k utkání s posledním mužstvem krajského přeboru, na které se v klidu přes týden připravíme.



Evžen Kopecký, trenér SK Holice: Jsem zklamaný z nulového bodového zisku, ale na druhou stranu hrdý na to, jakým způsobem se mužstvo herně proti silnému týmu prezentovalo. Hráči se vydali, byli jsme kompaktní a zároveň i nebezpeční. Když ale chceme v takových zápasech uspět, musíme se vyvarovat chyb, které o výsledku rozhodují. Bohužel to se nám nepodařilo, domácí toho využili a v tom byl mezi námi velký rozdíl. Je to pro nás poučné a znovu jsme si ověřili v praxi, že máme pořád na čem pracovat.

Choceň – Heřmanův Městec 0:0 (PK 4:5)

Petr Zahálka, trenér FK Spartak Choceň: Bylo vidět, že se jednalo o první ostrý zápas po dlouhé zimní pauze. Hosté hrozili převážně ze standardních situací, s čímž jsme si poradili. První poločas byl oboustranně plný nepřesností. Druhá půle byla z naší strany mnohem lepší. Vytvářeli jsme si šance, které jsme zahazovali jednu za druhou. Vzhledem k neproměněným šancím je pro nás remíza po devadesáti minutách ztráta. Z mužstva je ale cítit síla. Věřím, že postupem času půjdeme nahoru a takové duely dokážeme vyhrávat.



Antonín Čáp, trenér FK Jiskra Heřmanův Městec: Se vstupem do jarní části jsme spokojeni. Byl to zápas dvou rozdílných poločasů. V prvním jsme byli lepší my, vytvořili si i tři vyložené šance, ale ani jednu neproměnili, přičemž hlavně ta Pilného měla skončit v brance. Po přestávce byli lepší domácí fotbalisté, ale i přesto jsme si vytvořili jednu vyloženou šanci, kdy Hauf hlavou trefil tyč. V některých momentech nás hodně podržel skvěle chytající Nečas. Myslím si, že remíza na konci utkání je pro oba týmy spravedlivá. Na penalty jsme byli lepší.

Luže – Pardubičky 1:0

Marek Veis, trenér TJ Luže: Ve vyrovnaném bojovném zápase na těžkém terénu jsme se štěstím zvítězili a získali důležité tři body.



Tomáš Mrázek, trenér SK Pardubičky: Po zimní přípravě jsme se na přírodní trávě dvacet minut rozkoukávali. Poté jsme ale začali přebírat otěže zápasu a ve druhém poločase zcela jasně udávali tempo hry. Vytvořili jsme si velké množství gólových šancí, jenže ani ty největší jsme využít nedokázali. Domácí nakonec rozhodli z jediné střely na branku, když se v 75. minutě prosadil z rohového kopu Kroutil. V nastaveném čase měl na noze vyrovnání Svoboda, ale míč bohužel proletěl asi pět centimetrů vedle tyče. Po velmi dobrém výkonu jsme tak odjeli z Luže bohužel s prázdnou.