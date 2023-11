Celkem osmačtyřicet fotbalových týmů z orlického regionu nastupuje v sezoně 2023/2024 v mistrovských soutěžích republiky, kraje a okresu. Stopa, kterou na trávnících zanechaly, byla na podzim poměrně výrazná. Je jasné, že při takovém počtu nemůže být všechno rozzářené jako sluníčko, ale výsledný dojem je nesporně pozitivní.

TJ Jiskra Ústí nad Orlicí vs. SK Benátky nad Jizerou. | Foto: Jan Pokorný

Jízda ústeckoorlické Jiskry podzimní částí divize až na průběžné první místo zasluhuje jenom potlesk. Tým měl vysoké ambice od začátku a dokázal je přenést na hřiště, což je ne vždy pravidlem.

Uměl najít cestu k vítězství i tehdy, pokud mu to herně nešlo, i zápas podzimu proti Benátkám dokázal v závěru zlomit na svoji stranu, prohrál pouze jedinkrát nejtěsnějším poměrem.

Není nejmenší důvod si myslet, že se v Ústí nedokážou nachystat na jaro tak, aby promluvili do postupových bojů. Právě naopak, favorit na ČFL číslo jedna hraje na řekou Orlicí.

Jednou jsi dole, jednou nahoře. Kdo zazářil a kdo propadl v regionálním fotbale?

Výrazně lepší druhá polovina podzimu než první, to je charakteristika výkonů Vysokého Mýta, které se díky tomu přece jen přiblížilo k pozicím, kam by vzhledem ke kvalitě kádru mělo patřit.

Letohrad, te je synonymum pro největší výbuch, co se podzimního dění v regionálním fotbale týká. S takovou výsledkovou krizi nikdo nepočítal a pokud to před jarem boxerskou terminologií ještě neznamená K.O., tak je to k němu velmi blízko.

Krajský přebor a Ústeckoorlicko? Také vesměs dobré známky. Lanškroun se pohyboval od začátku v popředí, závěrečnou výhrou v Horních Ředicích pořádně zamotal pořadím na špici tabulky, sám se dostal jen pět bodů od vedoucích Libišan, takže určitě spokojenost.

Stejně jako ve Vysokém Mýtě, tamní béčko je snad nejpříjemnějším překvapením celé soutěže, do top pětky s ním sotva kdo počítal.

A stejně jako v České Třebové, na tomto mančaftu bylo znát velké zlepšení ve všech směrech, najednou o něm je po zásluze slyšet v horní polovině krajského přeboru.

Jen choceňský Spartak doufal v bohatší bodové konto po patnácti kolech, byť ani to stávající není žádnou pohromou. Trochu více vyrovnanosti tady ovšem scházelo.

Jedním z týmů podzimu v orlickém regionu je Zámrsk, lídr I. A třídy. Jediný neporažený celek v krajských soutěžích, k tomu není moc co dodat. Netřeba alibismu, tohle je nakročení k postupu.

Raketově se zlepšila ústecká rezerva, na boj o udržení z minulého ročníku je zapomenuto a béčko čeří úplně jiné vody, když se „svezlo“ s povedeným podzimem A týmu.

Jinak to ale v téhle soutěži úplně ono nebylo. Zbylá pětice se nachází ve spodní polovině, což překvapilo hlavně v případě Jablonného, jemuž s přibývajícími koly forma stále vice odcházela a oproti jaru se hodně propadlo.

Zdroj: Radek Halva

Letohradské béčko se pohybovalo neustále tak nějak v průměru a střídalo lepší dny s horšími. Na České Heřmanice přišly krušnější časy, teprve dobrý finiš v říjnu a listopadu jejich pozici o poznání vylepšil.

Náraz na vyšší soutěž byl tvrdý pro nováčka ze Žamberka, který podzimem klopýtal a i když se rozloučil venkovním vítězstvím, čeká ho v odvetách moře práce.

FC Jiskra 2008, to je mužstvo, které dělilo pár minut od toho, aby odehrálo celou podzimní část bez výhry. Tím je řečeno mnohé, v Králíkách a Červené Vodě není veselo.

Nic nového pod sluncem, chce se říci při pohledu na podzimní tabulku krajské I. B třídy skupiny B.

Tradiční souboj orlických a svitavských reprezentantů vyhrálo Ústecko zase na celé čáře.

Je to zarážející, s jakou pravidelností se tohle opakuje.

Prvních pět mančaftů je z Ústecka a teprve za nimi objevíme nejlepší Svitaváky.

Dobříkov si přes závěrečné zaškobrtnutí hrál svoji vlastní soutěž a nestane-li se nic mimořádného, těžko si představit, jak by mohl o postup přijít.

Zdroj: Radek Halva

Za ním se to „vaří“ daleko více. Spokojeni jsou v Semaníně, mladé českotřebovské béčko se coby nováček stalo příjemným oživením krajské soutěže. Po sestupu se solidně chytil tatenický celek a položil základy pro klidné jaro, podobně jako lanškrounská rezerva.

Jehnědí po hodně mizerném jaru zvládlo podzim také se ctí a tak jediným „odpadlíkem“ je Sloupnice, která prohučela během pár měsíců z druhého místa minulé sezony na samotný chvost.

Kádr tam prošel pořádným pouštěním žilou a bez několika opor to zkrátka vůbec nešlo, především v koncovce. Při vyrovnanosti tabulky není nutno lámat nad tímto ročníkem předčasně hůl, ale jaro bude potřeba vzít úplně jinak.

TJ Sokol Libchavy vs. FK Dolní Dobrouč.Zdroj: FB TJ Sokol Libchavy

Libchavy po sestupu začaly svoji pouť okresním přeborem porážkou v Albrechticích, ta jim však paradoxně spíše pomohla než ublížila. Potom teprve nastartovaly motory, vícekrát neprohrály a jasně ukázaly, kde je hlavním uchazečem o přebornický titul.

Může je na jaře ještě někdo vykolejit? Proč by ne, Dolní Dobrouč či Mistrovice prokázaly na podzim kvalitu, ale úkol to pro ně bude kromobyčejně složitý.

Také ve III. třídě dominuje celek, který na jaře spadl z vyšší soutěže, v tomto případě je to Dolní Čermná, která se hlásí o rychlý návrat. Podobně jako průběžně třetí Verměřovice.

Zajímavá jsou zde dobrá umístění béček, ať žamberského, libchavského či FC Jiskra 2008. U něho je to vůbec pozoruhodné, co by za jeho body či vstřelené góly dalo tamní A mužstvo…

Pořadí trojky a vlastně celého regionálního fotbalu uzavírá Těchonín, jediný tým dospělých na Ústeckoorlicku, který na podzim neokusil radost z vítězství.

Celkově nezbývá než doufat, že až se v červnu budou skládat fotbalové účty po kompletní sezoně, bude to z pohledu Ústecka minimálně tak dobré jako v její polovině.