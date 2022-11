V divizi to rozhodne nedopadlo ideálně. S ústeckou Jiskrou to po sestupu z třetí ligy nevypadalo bůhvíjak ani po rozehrání divize, teprve trenérská změna tým nastartovala k lepším výsledkům, takže se posunul na lichotivější příčky. Vysoké Mýto nelze označit jinak než jako trpké zklamání. Fakt, že se nedostalo ani na dvacetibodovou hranici, to je rozčarování. Jásat nemohou ani v Letohradu, jeho pozice určitě nepřekypuje klidem.