Místo toho nejen jim, ale také hráčům, trenérům a činovníkům zbývají jen smutné povzdechnutí, nutné dodržování veškerých karanténních opatření a krajně nejistá perspektiva, kdy se zase život na zelené trávníky vrátí. Podle rozhodnutí Výkonného výboru FAČR je pořadí soutěže k 8. dubnu bráno jako konečné a nikdo se nikdy nedozví, jak by se přebor během jara vyvíjel.

Z amatérských soutěží by neměl nikdo sestupovat ani postupovat. Je ovšem samozřejmě otázkou, zda všechny kluby stávající krizi ustojí především po ekonomické stránce. Případné doplňování uvolněných míst se bude odehrávat v souladu se soutěžním řádem na základě tabulek platných k 8. dubnu.

Kromě toho, že fotbalisté nehrají zápasy, tak stále nemohou společně trénovat, mírné uvolnění možnosti přípravy s početním omezením hráčů platí pouze pro profesionální fotbal. Ještě, že existují sociální sítě, alespoň díky nim zůstávají fotbalisté v kontaktu a i s jejich pomoci si předávají zkušenosti, jak se co nejlépe udržovat v kondici.

Deník oslovil kluby z nejvyšší krajské fotbalové soutěže s otázkami týkajícími se aktuální situace. Přinášíme první várku odpovědí, seriál bude postupně pokračovat.

1. Co říkáte rozhodnutí FAČR o předčasném ukončení sezony? Pokud nesouhlasíte, jakým způsobem se mělo podle vás postupovat?

2. Jak se pandemie koronaviru dotkla vašeho klubu, především týmu dospělých?

3. Sportovci v kolektivních odvětvích se stále nesmí scházet. Jak u vás řešíte komunikaci: vedení – trenér, trenér – hráči, vedení – hráči, klub – fanoušci a podobně?

4. Pokud se uvolní vládní opatření, jakým způsobem se chystáte obnovit závodní činnost klubu (turnaje, přátelská utkání, tréninky)?

Chtěli vyhrát na hřišti. A postoupit do divize!

SK HOLICE

Petr Bajer, prezident

1. Při konečném verdiktu to měli ohromně těžké. Vláda České republiky se totiž chová nevypočitatelně. Nemá žádné scénáře. Těžko se něco staví, když nevíte, jak to bude se shromažďováním lidí. My jsme chtěli sezonu dohrát. Měli jsme připravené záložní plány, které jsme připravovali průběžně. V hlavách bylo i to, že za určité situace šlo hrát dvakrát týdně. Stejně týmy v pracovním týdnu trénují, takže místo jednotky by mohly odehrát mistrovský zápas. Navíc je vidět do osmi, takže by asi nebyl problém hrát od půl šesté. Otázka je, jak by to bylo hodně náročné na zajíždění ke vzdálenějším klubům. Dohrát takto by se to dalo, ale muselo by se už začít. Jenže jak je vidět, začátek by byl v nedohlednu a nedokážu si představit, že by se hrálo do poloviny prázdnin. Vždyť by se muselo rovnou skočit do další sezony… Takže přijímám fakt, že to bylo lepší utnout.

2. Krajský přebor jsme pochopitelně chtěli vyhrát na trávníku a postoupit do divize. Podle závěrů z jednání Výkonného výboru FAČR jsme k 8. dubnu sice vítězi, ovšem takovými polovičními. Celá situace je smutná v okamžiku, kdy kluci v některých kategoriích končili a chtěli se s týmem rozloučit na hřišti a ne na papíru. A musíme počítat také s ekonomickými dopady. Teď bude důležité, jak to dopadne s dotacemi. Ať už městskými nebo z ministerstva školství. Jestli nám nějakým způsobem pokryjí rozpočet. Zásadní také bude, jak se krize dotkne našich partnerů.

3. Všechno obstarávají telefony, emaily, sociální sítě. Jednotlivé týmy mají facebookové stránky. Komunikace je průběžná. Víme o sobě i jak na tom kluci jsou. Oni bez fotbalu nevydrží, takže trénují individuálně.

4. Pokud se naskytne jakákoli příležitost konfrontace, tak ji využijeme. Klidně jako formu přípravy na další ročník. Co se týče mládeže, na červen chystáme tradiční mezinárodní turnaj starších žáků – Memoriál Ládi Vojíře. Mladší žáci mají turnaj týden před tím. Dorost je přihlášen na turnaj v červenci. Žádnou z těchto akcí jsme zatím nezrušili. Až se situace odblokuje, tak se budeme snažit, aby děti hrály.

Teď poctivě sbírají body u drahých poloviček

TJ SOKOL MORAVANY

Michal Kulhánek, člen výboru

1. Z našeho pohledu se jednalo o jediné možné řešení aktuální situace a s jinou variantou jsme ani od vyhlášení nouzového stavu v republice nepočítali. Bylo jenom otázkou času, než padne toto rozhodnutí oficiálně. Takže s ohledem na současný stav s rozhodnutím vedení fotbalové asociace souhlasíme. Přesto, že je sport nedílnou součástí naší kultury a všeobecně přispívá ke kvalitě života naší společnosti, tak jsou v současné době myšlenky většiny lidí nasměrovány spíše směrem k ochraně zdraví a zajištění ekonomického stavu domácností a firem. A s přihlédnutím k těmto prioritám se zcela logicky bude postupovat i při řešení současné situace nejen v naší republice, ale po celém světě.

2. Naštěstí zatím nemáme hlášen žádný přímý výskyt této nemoci u členů našeho klubu, což je pro nás asi to nejdůležitější. Jinak jsou dopady této pandemie samozřejmě poměrně zásadní jako u všech amatérských klubů v České republice. Nemůžeme se scházet ke společným tréninkům, nehrajeme zápasy a celá zimní příprava přijde tak trochu nazmar. Ale to se nedá nic dělat, na světě jsou důležitější věci. Musíme to brát z té pozitivní stránky, takže kluci teď poctivě sbírají doma u svých manželek a přítelkyň plusové body za svojí téměř stoprocentní účast doma. A současně likvidují všechny resty týkající se domácích prací, které po dlouhá léta kvůli tréninkům a zápasům odkládali.

3. V dnešní elektronické době není nalezení způsobu komunikace naštěstí žádným problémem. Kontakt se udržuje ve formě různých skupin na sociálních sítích. Problémem je zatím spíše jeví skutečnost, že pozitivních zpráv indikujících brzký start sportovních aktivit zatím není moc.

4. Nejprve samozřejmě dojde na tréninky, časem bychom rádi alespoň modelová utkání například prvního týmu proti béčku a jakmile to půjde, tak i přátelská utkání. Otázkou ale stále zůstává, kdy k tomu dojde. Myslíme si totiž, že ani podzimní část té následující sezony nebude úplně bez dopadů současné situace.

Připravovat se a čekat

ŽSK TŘEMOŠNICE

Pavel Kolbaba, sekretář

1. Je to logický krok, ke kterému bohužel všechno směřovalo, i když jsme asi všichni v koutku duše doufali, že se hrát nějak bude. Přestože souhlasím, doplním jen, že jsem v duchu uvažoval nad několika možnostmi dohrání amatérských soutěží hlavně u mládeže, například vloženými koly, turnajovými zápasy s několika zápasy denně a podobně.

2. Pandemie se dotkla více méně všech, a to různým způsobem. Naši muži měli soutěž celkem zajímavě rozehranou, určitě chtěli být v horní polovině tabulky a třeba i na některé „medailové“ pozici. Dorost svoji soutěž dokonce vedl. Mladší žáci chtěli skončit také poměrně vysoko. Ale zdraví všech je rozhodně přednější.

3. V dnešní době sociálních sítí a jiných možností kontaktu o sobě víme prakticky všichni a napříč všemi pozicemi. Jsme relativně malý klub a všechno řešíme společně a transparentně.

4. Po uvolnění vládních opatření zřejmě na běžný režim ihned nenavážeme a až čas ukáže, co vše si budeme vůbec moci dovolit. Tréninky po menších skupinkách? Přátelské zápasy a turnaje bez diváků? Nevím. Nyní nezbývá všem než čekat, připravovat se individuálně a doufat, že se fotbal a hlavně život vrátí, třeba pomaleji a ne hned, do normálních kolejí.

Zjišťujeme, jak moc nám najednou fotbal chybí

TJ SVITAVY

Pavel Čížek, předseda

1. Z mého pohledu je to správné rozhodnutí. Sice vidíme, jak se přísná opatření proti pandemii koronaviru nyní postupně uvolňují, ale dokončovat vlastně celou polovinu mistrovské sezony někdy od června by byl holý nesmysl. Měl jsem trochu strach, aby to takhle nedopadlo. Vkládání zápasů na všední dny by byl značný problém. Vždyť hrajeme amatérské soutěže, hráči i členové realizačních týmů chodí do práce a zabývají se svými povinnostmi, což teď nebude zcela jednoduché.

2. Samozřejmě se nás dění významně dotklo, a to ve všech kategoriích, protože všichni hráči i jejich trenéři dali v zimním období mnoho úsilí do přípravy na jarní sezonu a teď najednou nic. Žádné zápasy, žádné společné tréninky. Je navíc jasné, že situace ovlivní také ekonomickou situaci našeho klubu. Všechno bude nutné vyhodnotit do doby přihlášek družstev do nového ročníku. Snahou vedení klubu bude zachovat všechny soutěže našich družstev tak, jak fungovaly. Tedy jak u týmů dospělých, tak i u mládeže. V této nucené odstávce chodu klubu jsem vypozoroval pro mě velmi zajímavou věc. Jak hráčům, tak členům realizačních týmů a všem, co se o sport zajímají, chybí fotbal, setkávání se, emoce při zápasech a vše, co k tomuto sportu patří. V této situaci, která je pro společnost tak moc složitá, nyní může každý přemýšlet o tom, co nám vlastně fotbal přináší. Je nutné si vážit každého tréninku, každého utkání, společného působení v kolektivu s lidmi, se kterými se vyhrává i prohrává. Protože vidíme, že tohle všechno nemusí být zaběhnutou samozřejmostí a ze dne na den se může kdykoli změnit.

3. S našimi trenéry komunikujeme a informujeme se navzájem o různých potřebách. Trenéři zase komunikují se svými svěřenci po vlastní linii. Aktivity družstev se nesnažíme přímo organizovat, protože sledujeme, že aktivitou hýří sami hráči i trenéři na sociálních sítích, kdy svým spoluhráčům a svěřencům ordinují práci na fyzické kondici a fotbalovém umu, aby nezakrněli. Člověk je totiž od přírody líný a lenost na něho sedne velmi rychle, ovšem zbavit se jí, to potom bývá hodně těžké a bolí. Což vidím sám na sobě… V každém případě chci poděkovat všem našim členům za jejich aktivní přístup v těžkých časech.

4. Vnímám, že netrpělivost a touha začít s běžným fungováním klubu a sportovními aktivitami družstev je opravdu velká. Ale musíme vydržet. Pokud se opatření uvolní, tak bychom rádi co nejdříve obnovili činnost v zaběhnutých kolejích tréninků jednotlivých týmů jako za normálního stavu. Určitě bude také snaha se domluvit na nějakých přátelských zápasech, které alespoň částečně nahradí herní výpadek neuskutečněných mistrovských utkání.

Konec? Nešlo to jinak

MFK CHRUDIM B

Miroslav Teplý, trenér

1. Vzhledem k pokročilému datu nešlo asi postupovat jiným způsobem a navíc nikdo netuší, jak dlouho ještě může stávající situace trvat.

2. Asi jako všech ostatních klubů. Netrénujeme, nehrajeme, ale naštěstí se zatím u nikoho z nás neprojevily žádné problémy.

3. Využíváme sociálních sítí, hráči mají svoje individuální plány a různě si předáváme informace.

4. Samozřejmě bychom začali tréninkovým procesem, protože je potřeba oživit návyky a pak by bylo asi nejlepší domluvit nějaká utkání. Nejdůležitější je ale hlavně tento stav zvládnout, což všem přeji, a potom se můžeme bavit, co bude dál.