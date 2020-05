Není pochyb ani o tom, že se jednotlivé týmy pokusí odehrát i přípravné zápasy, zde však musí vyčkat na přesnou specifikaci všech navazujících podmínek, neboť nelze ztratit ze zřetele, že zatímco hřiště se snad otevírají, tak kabiny a sprchy zůstávají i nadále uzavřeny a nebudou k dispozici. Nicméně i tak je to oproti minulým týdnům přece jen zřetelný posun kupředu a lze tudíž jenom doufat, že okolnosti budou nadále příznivé a fotbalový život se vrátí na scénu.

Deník oslovil jednotlivé kluby z nejvyšší krajské fotbalové soutěže dospělých s otázkami týkajícími se aktuální nepříznivé situace a jejich pohledu na věc. Přinášíme další várku odpovědí.

1. Co říkáte rozhodnutí FAČR o předčasném ukončení sezony? Pokud nesouhlasíte, jakým způsobem se mělo podle vás postupovat?

2. Jak se pandemie koronaviru dotkla vašeho klubu, především týmu dospělých?

3. Sportovci v kolektivních odvětvích se stále nesmí scházet. Jak u vás řešíte komunikaci: vedení – trenér, trenér – hráči, vedení – hráči, klub – fanoušci a podobně?

4. Pokud se uvolní vládní opatření, jakým způsobem se chystáte obnovit závodní činnost klubu (turnaje, přátelská utkání, tréninky)?

Propadli, musí opakovat ročník…

TJ SOKOL ROHOVLÁDOVA BĚLÁ

Jaroslav Novák, trenér

1. Zdraví, nejen hráčů, je na prvním místě, proto v danou chvíli nebylo rozumnějšího rozhodnutí. My jsme v tu chvíli figurovali na posledním místě, takže se může zdát, že jsme spokojeni. Ale v přípravě jsme neprohráli jediný zápas a doplnili tým tak, abychom se ještě pokusili o záchranu. Bylo by to těžké, pokud bychom to nezvládli, zaslouženě bychom spadli. Takto jsme v situaci, školním žargonem řečeno: Propadli jsme, musíme opakovat ročník… Budeme ale ještě sami všechno řešit, takže uvidíme.

2. V našem klubu se nás pandemie zdravotně jak z hráčského, tak z realizačního kádru, nijak nedotkla. Nevím o nikom, kdo by zaznamenal nějaké příznaky a prodělal karanténu. Z herního hlediska to asi bude problém. Pokud se začne soutěž až v září, tak budeme všichni skoro šest měsíců bez soutěžního utkání.

3. S hráči jsem v kontaktu přes mobil, je to pro všechny specifická a složitá situace, nejsme výjimkou. Příprava je individuální, každý se udržuje a už netrpělivě vyhlíží uvolnění opatření, abychom byli zase spolu.

4. Největší problém je, že se nedá nic naplánovat, nikdo neví, kdy to skončí. Pochopitelně léto bude úplně jiné pro všechny. Bude dlouhé, bez zahraniční dovolené, někdo bude naopak pracovně více zapřažen tak, aby dohnal to, co zameškal v nouzovém stavu, dále zdravotní komplikace v posunutí plánovaných operací a podobně. Na odpočinutý pažit se všichni těšíme, tréninky začnou, jak to bude možné, horší to je s přípravou, nic se nedá zatím datumově řešit. Přivítali bychom i nějaké turnaje.

Komunikace uvnitř klubu je na skvělé úrovni

SK PARDUBIČKY

Tomáš Mrázek, sekretář a asistent trenéra

1. Je to logické vyústění celé situace. Zdraví by mělo být vždy na prvním místě.

2. V tuto chvíli nejsme schopni přesně říct, zda koronavirová krize bude mít nějaký dopad na klub. Pevně věříme, že ne, ale moudřejší budeme, až se celá situace uklidní a bude zase možné naplno fungovat. Co se týká týmu dospělých, zde je podobná situace. Přes zimu jsme kádr hodně doplnili, přišli noví hráči a někteří se do mužstva po dlouhodobých zraněních vrátili. Budeme muset s každým hráčem mluvit, zda bude chtít pokračovat i v další sezoně.

3. Komunikace uvnitř našeho klubu je na skvělé úrovni. Vedení spolu komunikuje prakticky každý den. Stejně tak probíhá rovněž komunikace s trenéry A týmu a vlastně i staršího dorostu. Ostatní trenéry se snažím alespoň emailovou cestou informovat o změnách či případných možnostech, kdy a jak bude možné začít trénovat. Co se týká komunikace s hráči, na to se, jak jsem již psal výše, chystáme. Cílem je v áčku udržet kompletní kádr, který měl jarní část mistrovské soutěže odehrát. U ostatních mládežnických týmů, je komunikace s hráči na trenérech. Komunikace probíhá většinou přes webové stránky, kde mají mládežnická družstva taktéž individuální tréninkové plány. S fanoušky se snažíme komunikovat hlavně prostřednictvím facebooku, kam dáváme ta nejdůležitější sdělení.

4. Na obnovení jsme, dá se říct, stoprocentně připraveni. Intenzivně pracujeme na zkvalitnění hrací a tréninkových ploch, areál bude na případnou plnou zátěž perfektně připraven. Plán, jak, kde a kdy trénovat, máme připraven pro všechny týmy. Co se týká přátelských utkání, záleží, kdy se vládní opatření uvolní. Pokud by to bylo v rozumném termínu, za což lze považovat začátek června, určitě bychom zápasy odehrát chtěli. V každém případě budeme muset s týmy navázat na to, kde jsme skončili. Ze zimní přípravy tak přejdeme plynule do té letní…

Nic se neděje. Je to, jako když skončí sezona

FK HORNÍ ŘEDICE

Ondřej Šedivka, sportovní ředitel

1. Nařízení vlády a následné rozhodnutí vedení FAČR akceptujeme. Určitě to bylo rozumné řešení.

2. Je to, jako když skončí běžná sezona. Nic se neděje.

3. Dnes už má každý člověk mobilní telefon nebo počítač, takže voláním, emailem nebo různými aplikacemi.

4. Vůbec jsme to zatím neřešili. Momentálně si jede každý individuál.