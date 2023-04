Zaměstnanecká liga je už tradiční fotbalová soutěž Deníku, jež se hraje turnajovým systémem. Účastníci se mohou těšit na skvělý zážitek a ti nejlepší, kteří se umístí na medailových pozicích, získají atraktivní ceny.

Tým Iveco Group. | Foto: archiv Iveco Group

Ještě před turnajem firemních fotbalových týmů z Pardubicka, který se uskuteční v úterý 18. dubna v Pardubicích, jsme se ptali šéfů firem, lídrů a kapitánů, kteří dostali sportovně laděné otázky. Jak odpovídal Petr Škeřík, kapitán týmu Iveco Group?

Jaké máte ambice v turnaji?

Bylo by krásné vyhrát celorepublikové finále, ale budeme určitě rádi za každý vyhraný zápas a za každé kolo, ze kterého postoupíme.

Trénovali jste nějak na turnaj Deníku?

Netrénovali, všichni jsme "fotbalisti".

Kdo by měl být z vašeho týmu postrachem soupeřů a proč?

Určitě David Filipi je postrachem. Tedy pro mě určitě ano. Je to skoro dvoumetrový útočník, který umí zakončit levou i pravou nohou a je na něm vidět, že dost času tráví v posilovně. Ještě mě napadá také Jiří Hájek, který rád a dobře odvádí na hřišti černou práci.

Co byl váš dosavadní největší individuální sportovní úspěch?

Dostal jsem se do týmu, který bude reprezentovat společnost Iveco a to mně těší. Jinak jsem hrál v U19 v Chrudimi Českou ligu a tu jsme i vyhráli a poté jsem hrál chvilku v Divizi C.

Pokud byste si musel vybrat: Slavia, nebo Sparta?

K tomu se nechci vyjadřovat, mohli by to číst kamarádi. Ale je to Sparta.

Koho ze současné generace fotbalistů nejvíce obdivujete?

Erling Haaland.

Pokud vyhrajete celorepublikové finále, poletíte za odměnu na výlet do Evropy. Který zápas vás láká vidět?

Za mě bych chtěl určitě vidět El Clásico nebo kterýkoliv zápas v Premier League.