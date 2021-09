OFS PARDUBICE – okresní přebor – 15.00: Starý Mateřov – Rohoznice. 16.00: Křičeň – Mikulovice, Přelouč B – Újezd. III. třída – 14.00: Lázně Bohdaneč B – Staré Hradiště. 16.00: Dražkovice – Jaroslav, Holice B – Rohovládova Bělá B, Býšť – Pardubičky B. IV. třída Holicko – 16.00: Dříteč B – Slovany Pardubice, Mnětice – Staré Ždánice, Veliny – Litětiny, Paramo Pardubice – Dolany (hř. Svítkov). IV. třída Přeloučsko – 16.00: Tetov B – Řečany nad Labem B, Lipoltice/Přelouč C – Semín (hř. Lipoltice), Přelovice B – Choltice B, Staré Čívice – Zdechovice, Selmice – Kojice.

DIVIZE – skupina C – 15.30: Čáslav – Vysoké Mýto, Hlinsko – Náchod.

OFS SVITAVY – okresní přebor – 15.30: Borová – Cerekvice nad Loučnou (hř. Telecí), Hradec nad Svitavou – Boršov, Opatov – Radiměř, Mladějov – Jevíčko. III. třída – 15.30: Třebařov – Koclířov, Sebranice – Staré Město, Polička B – Městečko Trnávka (hř. Rohozná), Čistá – Moravská Třebová C.

DIVIZE – skupina C – 15.30: Letohrad – Kutná Hora.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.