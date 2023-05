POZVÁNKA: Další nadílka mistrovského fotbalu opět může o něco více vyjasnit situaci v tabulkách jednotlivých soutěžích. Vždyť například ve třetí lize a divizi schází do jarního cíle jenom pět kol, takže moc příležitostí vylepšit svoje umístění jednotlivé celky nedostanou.

TJ Svitavy vs. SK Vysoké Mýto B. | Foto: Martin Alexa

Z tohoto pohledu je jasné, jaký význam má pro letohradské fotbalisty duel s Čáslaví. Výhra je výrazně přiblíží k záchraně v divizi, zato porážka by je seslala do kritické situace. V stejné soutěží jsou na pořadu atraktivní krajská derby v Ústí nad Orlicí a Hlinsku. Z krajského menu stojí rozhodně za zmínku třeba duel v Proseči, kam v rámci I. A třídy zavítá Jablonné nad Orlicí a to je střet třetího s prvním v aktuálním pořadí.

FORTUNA:LIGA

Neděle 15.00: Brno – Pardubice.

FORTUNA:NÁRODNÍ LIGA

Neděle 10.15: Olomouc B – Chrudim.

ČFL – skupina B

Sobota 17.00: Živanice – Velvary. Neděle 10.15: Pardubice B – Mladá Boleslav B (hř. K Vinici).

DIVIZE – skupina C

Sobota 14.30: Ústí nad Orlicí – Chrudim B. Sobota 17.00: Letohrad – Čáslav. Neděle 17.00: Hlinsko – Vysoké Mýto.

KRAJSKÝ PŘEBOR

Sobota 10.15: Moravany – Litomyšl. Sobota 17.00: Vysoké Mýto B – Česká Třebová. Neděle 17.00: Lázně Bohdaneč – Třemošnice, Moravská Třebová – Svitavy, Lanškroun – Libišany, Pardubičky – Holice, Horní Ředice – Přelouč, Heřmanův Městec – Choceň.

I. A TŘÍDA

Sobota 17.00: Skuteč – Letohrad, Polička – Tatenice, Zámrsk – Dolní Újezd. Neděle 16.00: České Heřmanice – Luže. Neděle 17.00: Proseč – Jablonné nad Orlicí, Ústí nad Orlicí B – Svitavy B, Prosetín – FC Jiskra 2008.

I. B TŘÍDA – skupina A

Sobota 17.00: Opatovice nad Labem – Stolany, Moravany B – Slatiňany, Hrochův Týnec – Řečany nad Labem, Choltice – Horní Jelení. Neděle 14.15: Nasavrky – Rváčov. Neděle 17.00: Přelovice – Chvojenec, Rosice nad Labem – Rozhovice.

I. B TŘÍDA – skupina B

Sobota 17.00: Kunčina – Libchavy, Moravská Třebová B – Sloupnice. Neděle 15.00: Jehnědí – Březová nad Svitavou. Neděle 16.00: Jaroměřice – Semanín. Neděle 17.00: Pomezí – Janov, Svratouch – Lanškroun B, Žamberk – Dobříkov.

OFS PARDUBICE

OKRESNÍ PŘEBOR – sobota 10.15: Srch – Torpedo Pardubice. Sobota 17.00: Mikulovice – Starý Mateřov. Neděle 17.00: Sezemice – Holice B, Ostřešany – Rohoznice, Býšť – Pardubičky B, Újezd – Přelouč B, Křičeň – Roveň.

III. TŘÍDA – sobota 17.00: Dašice – Rohovládova Bělá, Lány na Důlku – Dříteč, Valy – Přelovice B. Neděle 17.00: Dražkovice – Tetov, Jaroslav – Lázně Bohdaneč B, Staré Hradiště – Horní Ředice B, Ostřetín – Opatovice nad Labem B.

IV. TŘÍDA – Holicko – sobota 10.30: Litětiny – Paramo Pardubice. Sobota 17.00: Veliny – Staré Ždánice. Neděle 14.00: Slovany Pardubice – Nemošice. Neděle 17.00: Starý Mateřov B – Popkovice, Moravany C – Dříteč B, Mnětice – Vysoké Chvojno.

IV. TŘÍDA – Přeloučsko – sobota 14.00: Zdechovice – Řečany nad Labem B. Sobota 17.00: Dolany – Újezd B. Neděle 17.00: Staré Čívice – Jankovice, Selmice – Lipoltice/Přelouč C, Kojice – Semín, Choltice B – Rybitví.

OFS ÚSTÍ NAD ORLICÍ

OKRESNÍ PŘEBOR – sobota 16.30: Choceň B – Verměřovice, Dolní Čermná – Albrechtice, Rybník – Kerhartice. Neděle 16.00: Řetová – Sopotnice, Sruby – Dolní Dobrouč, Brandýs nad Orlicí – Žichlínek. Neděle 16.30: Česká Třebová B – Mistrovice.

III. TŘÍDA – sobota 10.00: Žichlínek B – Helvíkovice. Sobota 11.00: Kunvald – Dolní Třešňovec. Sobota 12.00: Černovír – Lichkov (hř. Ústí nad Orlicí). Sobota 15.30: Boříkovice – Žamberk B. Sobota 16.00: Těchonín – Tatenice B, FC Jiskra 2008 B – Libchavy B (hř. Červená Voda). Neděle 13.00: Rudoltice – Klášterec nad Orlicí.

OFS SVITAVY

OKRESNÍ PŘEBOR – sobota 17.00: Jevíčko – Dlouhá Loučka, Opatov – Morašice, Mladějov – Boršov. Neděle 16.00: Cerekvice nad Loučnou – Hradec nad Svitavou. Neděle 17.00: Dolní Újezd B – Borová, Bystré – Polička B, Horní Újezd – Městečko Trnávka.

III. TŘÍDA – sobota 16.00: Koclířov – Němčice. Sobota 17.00: Staré Město – Čistá, Sebranice – Velké Opatovice B, Radiměř – Vendolí. Neděle 17.00: Linhartice – Třebařov.

OFS CHRUDIM

OKRESNÍ PŘEBOR – sobota 16.00: Načešice – Heřmanův Městec B, Chroustovice – Dřenice. Sobota 17.00: Horní Bradlo – Miřetice. Neděle 17.00: Ronov – Chrast, Tuněchody – Kočí, Kameničky – Krouna, Slatiňany B – Křižanovice.

III. TŘÍDA – skupina A – sobota 17.00: Svídnice – Zaječice, Trhová Kamenice – Bořice, Prachovice/Míčov – Orel (hř. Míčov), Bítovany – Bořice. Neděle 17.00: Dřenice B – Bojanov.

III. TŘÍDA – skupina B – pátek 17.30: Holetín – Svratka (dohrávka). Sobota 15.30: Svratouch B – Rosice. Neděle 17.00: Vraclav – Svratka, Nasavrky B – Vítanov, Miřetice B – Luže B, Holetín – Jenišovice.