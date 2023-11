/POZVÁNKA/ Neprofesionální fotbalové soutěže mají o tomto víkendu na programu definitivně poslední podzimní zvonění. Většina z nich napříč krajem a okresy se k zimnímu spánku odebrala minulý týden, v krajském přeboru, divizi a třetí lize se však ještě odehrají velmi zajímavá utkání.

Vrchol divizního podzimu budou v sobotu odpoledne sledovat diváci v Ústí nad Orlicí. | Foto: Jan Pokorný

Třetiligový podzim uzavře okresní derby mezi pardubickým béčkem a Živanicemi. Jde o souboj patnáctého s dvanáctým týmem průběžné tabulky, rivaly od sebe dělí jediný bod, je tedy zřejmé, o jak důležité body se v nedělním dopoledni bude na stadionu pod Vinicí hrát.

Přímý duel o první místo v divizní skupině C, to je jasné lákadlo pro fotbalové fanoušky z Ústí nad Orlicí a okolí. Domácí Jiskra před týdnem zaváhala ve Velkých Hamrech a postila před sebe svého úhlavního rivala z Benátek nad Jizerou. Aby ho zase přeskočila, potřebuje jediné: vyhrát! A to proti soupeři , který ve čtrnácti doposud odehraných kolech inkasoval jen pět gólů (!), bude úkol z kategorie přetěžkých.

Rovněž derniéra krajského přeboru musí odpovědět na otázku, kdo bude přezimovat na čele. Trumfy v rukou drží přes porážku s Lázněmi Bohdaneč nadále Horní Ředice, ovšem pozor, na jejich hřiště přijede silný Lanškroun odhodlaný situaci v popředí tabulky zamotat. Na svoji šanci pochopitelně čekají Libišany, které budou proti Přelouči zřetelným favoritem.

A na závěr podzimu se bude hrát i o černého přeborového Petra, předposlední Třemošnice hostí poslední a jen o dva body horší Moravany.

FORTUNA:LIGA

Sobota 15.00: Mladá Boleslav – Pardubice.

FORTUNA:NÁRODNÍ LIGA

Sobota 10.15: Chrudim – Vlašim.

ČFL – skupina B

Neděle 10.15: Pardubice B – Živanice (hř. K Vinici).

DIVIZE – skupina C

Sobota 10.30: Kosmonosy – Hlinsko. Sobota 14.00: Ústí nad Orlicí – Benátky nad Jizerou, Trutnov – Vysoké Mýto, Letohrad – Slavia Hradec Králové. Sobota 16.00: Chrudim B – Benešov (hř. UMT V Průhonech).

KRAJSKÝ PŘEBOR

Sobota 14.00: Česká Třebová – Choceň, Litomyšl – Lázně Bohdaneč, Horní Ředice – Lanškroun, Prosetín – Svitavy, Heřmanův Městec – Holice, Libišany – Přelouč, Třemošnice – Moravany. Neděle 14.00: Vysoké Mýto B – Pardubičky.

OFS SVITAVY

III. TŘÍDA – neděle 13.30: Sebranice – Čistá.