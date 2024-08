Třetiligový nováček z Ústí nad Orlicí se ke svému premiérovému vystoupení vydá do Benátek nad Jizerou, tedy na půdu soupeře, s nímž do posledního jarního dějství bojoval o divizní prvenství. Ve čtvrté lize, jak se divize nově nazývá, si los zašpásoval tak, že čtyři krajští reprezentanti změří na úvod svoje síly ve vzájemných bitvách. Do Vysokého Mýta přijede chrudimská rezerva a Horní Ředice se ke své očekávané historické premiéře v této soutěži vydají na hlinecký pažit. A to je velmi bezesporu lákavá pozvánka pro fotbalové fandy.

Zahajovací kolo mají na pořadu rovněž krajští fotbalisté a pozornost bude samozřejmě výrazně upřena na nováčky v jednotlivých skupinách. Není divu, některé týmy se ve svých nových soutěžích představí buď úplně poprvé, nebo po pořádně dlouhé pauze. Například Třebařov si v Libchavách zahraje utkání krajské I. B třídy po padesáti letech.

CHANCE LIGA

Neděle 14.30: Pardubice – Slovácko (CFIG Arena).

CHANCE NÁRODNÍ LIGA

Sobota 10.15: Chrudim – Ostrava B (hř. Za Vodojemem).

3. ČESKÁ FOTBALOVÁ LIGA – skupina B

Sobota 10.15: Pardubice B – Mladá Boleslav B (hř. K Vinici). Sobota 17.00: Živanice – Kolín. Neděle 17.00: Benátky nad Jizerou – Ústí nad Orlicí.

4. ČESKÁ FOTBALOVÁ LIGA – skupina C

Sobota 17.00: Vysoké Mýto – Chrudim B. Neděle 17.00: Hlinsko – Horní Ředice.

KRAJSKÝ PŘEBOR

Sobota 10.15: Moravská Třebová – Skuteč. Sobota 17.00: Přelouč – Česká Třebová, Litomyšl – Ústí nad Orlicí B, Choceň – Holice. Neděle 17.00: Vysoké Mýto B – Heřmanův Městec, Pardubičky – Letohrad, Lanškroun – Lázně Bohdaneč, Svitavy – Prosetín.

I. A TŘÍDA

Sobota 17.00: Rozhovice – Dobříkov, Opatovice nad Labem – Zámrsk, Slatiňany – Proseč. Neděle 10.15: Letohrad B – Svitavy B. Neděle 16.00: České Heřmanice – Janov. Neděle 17.00: Polička – Třemošnice.

Utkání Dolní Újezd – Žamberk bylo odloženo (14. 8.).

I. B TŘÍDA – skupina A

Sobota 17.00: Načešice – Rosice, Stolany – Hrochův Týnec, Přelovice – Pardubičky B. Neděle 16.00: Svratouch – Choltice. Neděle 17.00: Miřetice – Cerekvice nad Loučnou, Horní Jelení – Sezemice.

I. B TŘÍDA – skupina B

Sobota 16.00: Jehnědí – Jaroměřice. Sobota 17.00: Kunčina – Bystré, Libchavy – Třebařov. Neděle 15.00: Semanín – Tatenice. Neděle 16.00: Dolní Dobrouč – Česká Třebová B, Jablonné nad Orlicí – Březová nad Svitavou. Neděle 17.00: FC Jiskra 2008 – Lanškroun B (hř. Králíky).

OFS ÚSTÍ NAD ORLICÍ

Okresní přebor

Sobota 15.00: Lichkov – Sopotnice. Sobota 16.00: Mistrovice – Rybník, Kerhartice – Žichlínek. Sobota 17.00: Žamberk B – FC Jiskra 2008 B. Neděle 16.00: Řetová – Choceň B, Sloupnice – Brandýs nad Orlicí, Sruby – Černovír.

III. třída

Sobota 16.00: Helvíkovice – Dolní Čermná, Boříkovice – Těchonín, Kunvald – Albrechtice, Rudoltice – Dolní Třešňovec. Neděle 16.00: Libchavy B – Verměřovice.

OFS CHRUDIM

Okresní přebor

Sobota 17.00: Heřmanův Městec B – Kameničky, Chrast – Chroustovice, Křižanovice – Trhová Kamenice, Vítanov – Slatiňany B. Neděle 17.00: Kočí – Holetín, Nasavrky – Tuněchody, Ronov nad Doubravou – Dřenice.

OFS SVITAVY

Okresní přebor

Sobota 17.00: Mladějov – Polička B, Opatov – Hradec nad Svitavou, Sebranice – Dlouhá Loučka, Jevíčko – Boršov. Neděle 17.00: Horní Újezd – Vendolí, Morašice – Moravská Třebová B, Pomezí – Dolní Újezd B.

III. třída

Sobota 17.00: Radiměř – Čistá, Němčice – Koclířov. Neděle 17.00: Kunčina B – Linhartice (hř. Městečko Trnávka).