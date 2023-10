Kam na fotbal v Pardubickém kraji

POZVÁNKA: Říká se, že derby nemá favorita, ovšem to divizní, které se bude hrát na letohradském pažitu, ho zcela nepochybně má, vždyť domácí poslední tým aktuální tabulky skupiny C hostí jejího lídra z Ústí nad Orlicí. Takže karty jsou na první pohled rozdány jasně. O poznání vyrovnanější by ve stejné soutěži měla být bitva o Chrudimsko mezi Hlinskem a rezervou MFK. Fanoušci mohou opět vybírat z pestré nabídky zajímavých utkání po celém regionu!

Ilustrační foto. | Foto: Martin Alexa