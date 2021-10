OFS PARDUBICE – okresní přebor – 15.00: Moravany B/Dašice – Srch (hř. Dašice), Sezemice – Mikulovice, Přelouč – Opatovice nad Labem, Křičeň – Ostřešany. III. třída – 14.00: Lázně Bohdaneč B – Dražkovice. 15.00: Holice B – Staré Hradiště, Pardubičky B – Torpedo Pardubice, Býšť – Ostřetín. IV. třída Holicko – 15.00: Dříteč B – Starý Mateřov B, Mnětice – Dolany, Veliny – Horní Ředice B. IV. třída Přeloučsko – 15.00: Selmice – Choltice B, Újezd B – Rybitví, Tetov B – Srch B, Lipoltice/Přelouč C – Jankovice (hř. Lipoltice), Přelovice B – Semín.

DIVIZE – skupina C – 15.00: Hlinsko – Vysoké Mýto.

DIVIZE – skupina C – 15.00: Letohrad – Horky nad Jizerou.

POZVÁNKA: První říjnový víkend a další várka mistrovského fotbalu je tady! Divizní lídr z Vysokého Mýta nastoupí ke krajskému derby v Hlinsku a to je jen jeden z divácky atraktivních střetů.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.