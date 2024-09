/POZVÁNKA/ V minulém týdnu se hrát nedalo, téměř všechna utkání napříč regionem byla odložena, některá hřiště se ocitla od vodou. Fotbalisté ve všech soutěžích tak měli pauzu. O nadcházejícím víkendu by stran počasí mělo být všechno v pořádku a běh mistrovských soutěží by se měl vrátit do svého obvyklého tempa. Níže najdete kompletní krajský zápasový program od ligy po okresní čtvrté třídy.

Deník jako každý týden vybral pět zápasů, které by se měla setkat s pozorností fotbalových fanoušků. Nabídka okresních derby je znovu velmi zajímavá, to však neznamená, že by další střetnutí postrádaly atraktivní zápletky.

Další béčko a další výhra? Ústecká Jiskra má ve třetí lize před sebou další test proti rezervě profesionálního klubu, na který je vždy složité se připravit vzhledem k nejasnosti soupeřovy setavy. V Teplicích to vyšlo, byť podle slov trenéra Chudého se štěstím z pekla, na řadě je Mladá Boleslav. Ta se v sezoně zatím trápí, krčí se jako jediná bez vítězství na poslední pozici, ale jenom na tohle umístění nelze brát ohled. Nic jiného než další tuhá bitva o body z toho pro domácí nekouká.

Uhájí vedení v derby? Vysoké Mýto se před vynucenou přestávkou vyhouplo do čela skupiny a když už se to svěřencům Filipa Klapky povedlo, tak by rozhodně nebylo od věci tam po nějaký čas setrvat. Soupeře by na cestě ke splnění tohoto cíle nemuseli mít nepřekonatelného, neboť nováček z Horních Ředic se zatím s kvalitou soutěže porovnává dost těžko. Což ale neznamená, že by před krajskou bitvou bylo snad na místě sebemenší podcenění. Sebevědomí by však na straně domácích určitě být mělo.

Branka Jiřího Mazala (Semanín) v utkání v Jehnědí. | Video: Radek Halva

Přidají šestý korálek? Předtím, než přišla velká voda, deklasovala Česká Třebová doma Holice sedmi góly a osamostatnila se bez ztráty kytičky na prvním místě krajského přeboru. Upřímně řečeno, kdyby si svoji stoprocentní bilanci měla nyní pokazit, bylo by to velké překvapení, protože hostí nováčka ze Skutče, a to je překážka, jakou by vzhledem ke své aktuální formě měla zdolat. Alespoň podle papírových předpokladů.

Zápas pravdy: třetí s prvním. Pohled na víkendový program v nejnižší krajské soutěži dává tušit, že největší pozornost fanoušků bude upřena do Jablonného nad Orlicí. Zavítá tam vedoucí Semanín a v hledišti se dá čekat skvělá kulisa. Hrají týmy ze špice skupiny B, Semanín dokonce ještě vůbec neprohrál, domácí ho budou chtít z první příčky vystrnadit, o motivaci na obou stranách nemůže být nouze. Tak snad tomu bude odpovídat i předváděný fotbal.

Kdo zůstane v okresním přeboru neporažen? Sruby na sto procent, ty mají ovšem o víkendu volno, duel proti Kerharticícm si předehrály ještě před povodněmi a připsali si šestý tříbodový zářez v sezoně. Jestli ovšem nulu na kontě proher uhájí také Řetová, to ukáže její představení na hřišti průběžně druhých Mistrovic, které se však potřebují vyhnout zaváhání, nemá-li jim lídr ze Srubů začít mizet v nenávratnu. A když hledíme do okresních vod, zmiňme i III. třídu a bitvu libchavské rezrevy s Dolní Čermnou, v níž rovněž půjde o špiči tabulky.

TJ Sokol České Heřmanice vs. TJ Sokol Janov. | Video: Radek Halva

CHANCE LIGA

Neděle 13.00: Mladá Boleslav – Pardubice (Lokotrans aréna).

CHANCE NÁRODNÍ LIGA

Sobota 10.15: Chrudim – Táborsko (hř. Za Vodojemem).

3. ČESKÁ FOTBALOVÁ LIGA – skupina B

Sobota 10.15: Pardubice B – Liberec B (hř. K. Vinici). Sobota 16.30: Ústí nad Orlicí – Mladá Boleslav B. Neděle 16.30: Benátky nad Jizerou – Živanice.

4. ČESKÁ FOTBALOVÁ LIGA – skupina C

Sobota 10.15: Benešov – Hlinsko. Sobota 16.00: Chrudim B – Kosmonosy (hř. V Průhonech). Sobota 16.30: Vysoké Mýto – Horní Ředice.

KRAJSKÝ PŘEBOR

Sobota 10.15: Moravská Třebová – Lázně Bohdaneč. Sobota 16.30: Litomyšl – Pardubičky, Choceň – Svitavy, Přelouč – Lanškroun, Holice – Ústí nad Orlicí B, Česká Třebová – Skuteč. Neděle 16.30: Vysoké Mýto B – Prosetín, Heřmanův Městec – Letohrad.

I. A TŘÍDA

Sobota 16.30: Opatovice nad Labem – Proseč, Žamberk – Třemošnice, Dolní Újezd – Slatiňany, Janov – Zámrsk. Neděle 10.15: Letohrad B – Polička. Neděle 16.00: České Heřmanice – Rozhovice. Neděle 16.30: Svitavy B – Dobříkov.

I. B TŘÍDA – skupina A

Sobota 16.30: Stolany – Choltice, Přelovice – Načešice. Neděle 16.30: Sezemice – Rosice nad Labem, Pardubičky B – Hrochův Týnec, Horní Jelení – Miřetice, Rváčov – Svratouch.

I. B TŘÍDA – skupina B

Sobota 16.30: Libchavy – Jaroměřice, FC Jiskra 2008 – Jehnědí (hř. Červená Voda), Březová nad Svitavou – Bystré. Neděle 16.00: Dolní Dobrouč – Kunčina, Jablonné nad Orlicí – Semanín. Neděle 16.30: Česká Třebová B – Třebařov, Lanškroun B – Tatenice.

OFS ÚSTÍ NAD ORLICÍ

Okresní přebor

Sobota 16.00: Mistrovice – Řetová, Lichkov – Žamberk B, Rybník – Žichlínek. Neděle 12.00: Černovír – Brandýs nad Orlicí (hř. Ústí nad Orlicí). Neděle 16.00: Sopotnice – Choceň B, Sloupnice – FC Jiskra 2008 B.

Utkání Sruby – Kerhartice bylo předehráno (5:1).

III. třída

Sobota 16.00: Rudoltice – Boříkovice, Verměřovice – Těchonín. Neděle 16.00: Klášterec nad Orlicí – Helvíkovice, Dolní Třešňovec – Albrechtice, Libchavy B – Dolní Čermná.

OFS SVITAVY

Okresní přebor

Sobota 16.30: Boršov – Moravská Třebová B, Opatov – Pomezí, Mladějov – Sebranice, Polička B – Vendolí (hř. Rohozná), Jevíčko – Horní Újezd (hř. UMT Boskovice). Neděle 16.30: Morašice – Dolní Újezd B, Dlouhá Loučka – Hradec nad Svitavou.

III. třída

Sobota 16.00: Koclířov – Čistá. Sobota 16.30: Němčice – Linhartice. Neděle 16.00: Kunčina B – Radiměř (hř. Městečko Trnávka).

OFS PARDUBICE

Okresní přebor

Sobota 16.30: Mikulovice – Holice B, Dříteč – Újezd, Srch – Dašice. Neděle 16.30: Přelouč B – Roveň, Rohoznice – Křičeň, Býšť – Nemošice, Řečany nad Labem – Chvojenec.

III. třída

Sobota 16.30: Starý Mateřov – Staré Hradiště. Neděle 16.30: Ostřetín – Rohovládova Bělá, Horní Ředice B – Dolany, Paramo Pardubice – Přelovice, Moravany – Valy, Ostřešany – Jaroslav, Dražkovice – Semín.

IV. třída Holicko

Sobota 12.15: Popkovice – Staré Ždánice. Sobota 16.30: Libišany – Mnětice. Neděle 16.00: Slovany Pardubice – Vysoké Chvojno. Neděle 16.30: Lány na Důlku/Paramo Pardubice B – Býšť B (hř. Lány na Důlku), Dříteč – Opatovice nad Labem B, Litětiny – Veliny.

IV. třída Přeloučsko

Sobota 16.30: Rybitví – Jankovice, Chvaletice/Řečany nad Labem B – Staré Čívice (hř. Chvaletice). Neděle 16.30: Lipoltice/Přelouč C – Tetov (hř. Lipoltice), Újezd B – Kojice, Choltice B – Selmice.

OFS CHRUDIM

Okresní přebor

Sobota 16.30: Vítanov – Heřmanův Městec B, Slatiňany B – Tuněchody, Holetín – Trhová Kamenice, Chroustovice – Dřenice (hř. Moravany), Chrast – Křižanovice. Neděle 16.30: Kočí – Nasavrky, Ronov – Kameničky.

III. třída skupina A

Sobota 16.30: Svídnice – Horní Bradlo, Načešice B – Stolany B, Prachovice/Míčov– Bořice (hř. Míčov). Neděle 16.30: Dřenice B – Zaječice, Orel – Bítovany.

III. třída skupina B

Neděle 16:30: Ctětín – Miřetice B, Vraclav – Jenišovice, Luže B – Svratka, Krouna – Rosice.

Utkání Hlinsko B – Svratouch B bylo předehráno (10:0).