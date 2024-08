TECHNIK KVALITY - SENIOR SOLEA je moderní chráněná dílna, která zapojuje hendikepované do složitějších výrob. Do svých řad příjme samostatného, komunikativního a spolehlivého člověka na pracovní pozici: TECHNIK KVALITY. Nástup možný iihned. Vhodné i pro osoby zdravotně znevýhodněné. Máte zkušenosti v řízení kvality? Znáte normy ISO 9001 a IATF 16949? Pokud ano, zřejmě hledáme právě Vás. Co bude náplní Vaší práce? " Řízení, udržování a rozvoj zavedeného systému kvality. " Každodenní přítomnost ve výrobě, komunikace se směnovými kvalitáři. " Optimalizace procesů s využitím technik a nástrojů neustálého zlepšování. " Řešení reklamací. " Zajištění a obnova certifikací ISO 9001 a IATF 16949. Bez čeho se u nás neobejdete? " Dobrých komunikačních a organizačních schopností " Vlastního názoru, který bude mít pro nás hodnotu. " Motivace na sobě pracovat. Co můžete očekávat? " Platové podmínky odpovídající náročnosti pracovní pozice. " Pružnou pracovní dobu. " Klidnější pracovní prostředí a zázemí rodinné firmy. Myslíte, že je čas na změnu a zaujala Vás naše nabídka? Kontaktujte Janu Slezákovou, mob. 777 123 028, mail: personalistika@solea.cz. Zaměstnanecké výhody: mzdové ohodnocení odpovídající náročnosti pozice a osobním výsledkům, dotované stravování, výhodné telefonní tarify, podíl na zisku společnosti, možnost spolurozhodovat, pravidelné firemní akce, společný nákup zdravých potravin. 45 000 Kč

