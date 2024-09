Jarní cíl: potvrdit dobrou formu. Bezvadně vstoupili do čtvrté ligy fotbalisté Vysokého Mýta a bez porážky atakují špici tabulky. Svěřencům Filipa Klapky se zatím docela daří na obou polovinách hrací plochy, ve čtyřech utkáních dali slušných deset branek a inkasovali jenom třikrát. Byla by škoda si skvostnou bilanci pokazit v souboji s nebezpečným nováčkem soutěže z Královéhradecka. A dosavadní výkony mužstva by si jistě zasloužily také diváckou kulisu nad obvyklý standard.

Jako velcí favorité. Zvládnou to? Superlativy o aktuální fazóně českotřebovských fotbalistů netřeba opakovat, nelze ale opomenout, že si svými dosavadními výsledky upletli sami na sebe pořádný bič. Teď už je nikdo nepodcení, každý se na ně bude chtít vytáhnout. A například do sobotní bitvy proti Holicím, kterým start do soutěže absolutně nevyšel, půjdou chtě nechtě v pozicích jednoznačných favoritů. A to bývá role často ošidná…. Druhý z přeborových premiantů Letohrad jede o pátou výhru bojovat do Přelouče.

Neproduktivní proti produktivnímu. Z nabídky druhé nejvyšší krajské soutěže z regionálního pohledu vyniká derby na žamberském pažitu, kam zavítá druhý Zámrsk. Hlavní rozdíl mezi soupeři by měl spočívat ve střelecké efektivitě, neboť domácí celek se za 360 mistrovských minut trefil pouze dvakrát, zatímco soupeř dává v průměru čtyři góly na zápas. Zastavit tuto lavinu bude pro tým ze Žamberka prvořadým úkolem, má-li pomýšlet na bodový zisk.

TJ Semanín vs. TJ Sokol Kunčina. | Video: Radek Halva

Pátá výhra, nebo první ztráta? Ve skupině B krajské I. B třídy se fanoušci na regionální derby těší každý týden. O víkendu jsou na řadě další tři: v Jablonném nad Orlicí, Dolní Dobrouči a asi to nejžhavější v Libchavách. Na hřiště tamního nováčka totiž zavítá vedoucí a dosud stoprocentní Semanín, což je jasný tahák kola. Domácí jdou do očekávané vypjaté bitvy povzbuzení hladkou výhrou v Jehnědí, ale aby jako první sebrali body lídrovi, to bude muset být v jejich podání pořádná fotbalová jízda.

Nadále bez ztráty kytičky. Sruby coby vedoucí tým okresního přeboru zatím nenašly soupeře, který by je byl schopen ohrozit do té míry, že by přišly o body. Pátým na řadě je béčko Žamberka a to by klidně mohlo tuhle výzvu přijmout, vstup do ročníku nováčkovi vyšel velice solidně a nachází na třetím místě v tabulce. Jasné však je, že by se mu něco takového povedlo, musí v první řadě vymyslet, jak zastavit, nebo aspoň přibrzdit, ohromnou ofenzivní sílu protivníka.

3. ČESKÁ FOTBALOVÁ LIGA – skupina B

Sobota 10.15: Pardubice B – Chlumec nad Cidlinou (hř. K Vinici). Sobota 17.00: Česká Lípa – Živanice. Neděle 11.00: Teplice B – Ústí nad Orlicí.

4. ČESKÁ FOTBALOVÁ LIGA – skupina C

Sobota 10.15: Chrudim B – Hrádek nad Nisou (hř. Za Vodojemem), Benešov – Horní Ředice. Sobota 17.00: Vysoké Mýto – Police nad Metují. Neděle 17.00: Nový Bydžov – Hlinsko.

KRAJSKÝ PŘEBOR

Sobota 10.15: Moravská Třebová – Svitavy. Sobota 17.00: Litomyšl – Lanškroun, Česká Třebová – Holice, Přelouč – Letohrad, Choceň – Prosetín. Neděle 17.00: Vysoké Mýto B – Skuteč, Pardubičky – Lázně Bohdaneč, Heřmanův Městec – Ústí nad Orlicí B.

I. A TŘÍDA

Sobota 17.00: Dolní Újezd – Dobříkov, Žamberk – Zámrsk, Rozhovice – Proseč, Opatovice nad Labem – Polička. Neděle 10.15: Letohrad B – Třemošnice. Neděle 16.00: České Heřmanice – Slatiňany. Neděle 17.00: Svitavy B – Janov.

I. B TŘÍDA – skupina A

Sobota 17.00: Načešice – Choltice, Rváčov – Rosice nad Labem, Stolany – Miřetice. Neděle 17.00: Sezemice – Pardubičky B, Horní Jelení – Cerekvice nad Loučnou, Přelovice – Svratouch.

I. B TŘÍDA – skupina B

Sobota 17.00: Kunčina – Jaroměřice, Libchavy – Semanín, Březová nad Svitavou – Česká Třebová B. Neděle 16.00: Dolní Dobrouč – Jehnědí, Jablonné nad Orlicí – Tatenice. Neděle 17.00: Lanškroun B – Třebařov, FC Jiskra 2008 – Bystré (hř. Králíky).

OFS PARDUBICE

Okresní přebor

Pátek 17.30: Dříteč – Srch. Sobota 17.00: Mikulovice – Roveň, Dašice – Řečany nad Labem. Neděle 17.00: Býšť – Křičeň, Holice B – Nemošice, Přelouč B – Újezd, Rohoznice – Chvojenec.

III. třída

Sobota 17.00: Horní Ředice B – Přelovice B. Neděle 17.00: Staré Hradiště – Valy, Moravany – Rohovládova Bělá, Ostřetín – Jaroslav, Starý Mateřov – Dolany, Ostřešany – Semín, Paramo Pardubice – Dražkovice.

IV. třída Holicko

Sobota 12.15: Popkovice – Vysoké Chvojno. Sobota 17.00: Libišany – Býšť B. Neděle 16.00: Slovany Pardubice – Opatovice nad Labem B. Neděle 17.00: Lány na Důlku/Paramo Pardubice B – Dříteč B (hř. Lány na Důlku), Staré Ždánice – Veliny, Mnětice – Litětiny.

IV. třída Přeloučsko

Sobota 13.00: Újezd B – Selmice. Sobota 17.00: Zdechovice – Tetov. Neděle 17.00: Chvaletice/Řečany nad Labem B – Rybitví (hř. Chvaletice), Choltice B – Jankovice, Lipoltice/Přelouč C – Staré Čívice (hř. Lipoltice).

OFS CHRUDIM

Okresní přebor

Sobota 14.00: Holetín – Chroustovice. Sobota 17.00: Vítanov – Trhová Kamenice, Slatiňany B – Dřenice, Chrast – Heřmanův Městec B. Neděle 17.00: Kočí – Tuněchody, Křižanovice – Kameničky, Ronov nad Doubravou – Nasavrky.

III. třída skupina A

Sobota 17.00: Bořice – Zaječice, Prachovice/Míčov – Horní Bradlo (hř. Prachovice), Orel – Stolany B, Svídnice – Načešice B. Neděle 17.00: Dřenice B – Bítovany.

III. třída skupina B

Sobota 17.00: Krouna – Miřetice B, Ctětín – Svratka. Neděle 10.15: Hlinsko B – Vraclav. Neděle 17.00: Rosice – Svratouch B, Luže B – Jenišovice.

OFS ÚSTÍ NAD ORLICÍ

Okresní přebor

Sobota 16.00: Kerhartice – FC Jiskra 2008 B, Mistrovice – Choceň B, Lichkov – Žichlínek, Rybník – Černovír. Neděle 16.00: Sloupnice – Řetová, Sruby – Žamberk B, Sopotnice – Brandýs nad Orlicí.

III. třída

Sobota 16.00: Rudoltice – Helvíkovice, Boříkovice – Dolní Čermná. Neděle 16.00: Libchavy B – Kunvald, Klášterec nad Orlicí – Těchonín, Dolní Třešňovec – Verměřovice.

OFS SVITAVY

Okresní přebor

Pátek 17.00: Mladějov – Dlouhá Loučka. Sobota 17.00: Moravská Třebová B – Hradec nad Svitavou, Opatov – Vendolí, Jevíčko – Pomezí. Neděle 17.00: Morašice – Sebranice, Polička B – Boršov (hř. Rohozná), Horní Újezd – Dolní Újezd B.

III. třída

Sobota 16.00: Koclířov – Kunčina B. Sobota 17.00: Němčice – Čistá. Neděle 17.00: Linhartice – Radiměř.