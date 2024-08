Předkrm před MOL Cupem. Na fotbalisty Vysokého Mýta čeká pozoruhodný dvojboj. Příští úterý se v MOL Cupu střetnou s MFK Chrudim, ale ještě předtím zabojují o udržení neporazitelnosti ve své skupině čtvrté ligy a na to se maximálně soustředí. Přívítají nevyzpytalný Trutnov, tedy soupeře, s nímž by na domácí půdě ztrácet neměli, pokud se chtějí pohybovat v popředí tabulky. A to rozhodně chtějí.

Nula proti nule. Tohle konstatování platí, pokud jde o dosavadní bodový zisk fotbalistů Českých Heřmanic a Dobříkova. A právě oni se proti sobě v neděli postaví v okresním derby v rámci krajské I. A třídy. Střet týmů, kterým start do sezony absolutně nevyšel, bude nejen bojem o první body, ale také o alespoň částečnou dávku tolik potřebného sebevědomí, jehož se ani na jedné straně zatím jaksi nedostává.

O špici v nečekaném složení. Že bude po dvou odehraných zápasech ve skupině B I. B třídy bez ztráty kytičky kromě jiných nováček z Dolní Dobrouče, to je věru překvapivé konstatování. A že je na tom stejně dobře jejich nedělní soupeř z Bystrého na Svitavsku, to se rovněž moc nečekalo. Zápas tak získal hodně na atraktivitě pro fanoušky, kteří se těší na to, co jim předvedou mančafty, které do sebe pořádnou dávku sebedůvěry právě dostaly.

Venku o první body. Zůstaňme ještě v nejnižší krajské soutěži, kde se kromě jiného chystají dvě orlická derby. V obou se v pozicích hostů představí celky dosud čekají na body. Tateničtí hráči se tuhle nelichotivou bilanci pokusí vylepšit na trávníku nováčka v Libchavách. Českotřebovské béčko, pro které je stávající nula na kontě nemilým zjištěním, bude mít příležitost všechno napravit v Červené Vodě proti domácímu týmu FC Jiskra 2008, zatím značně nevyrovnaně hrajícímu.

Bude pokračovat ostropalba? Fotbalisté Dolní Čermné vletěli do nového ročníku v okresní trojce ve velkém stylu, v prvním vystoupení nasázeli sedm a ve druhém dokonce devět gólů. Třetí oběť na řadě? Kunvald je bez bodu, inkasoval jedenáctkrát a bude se muset vyšponovat k nadstandardnímu výkonu, aby nedopadl podobně špatně jako jeho předchůdci.

Kam na fotbal v Pardubickém kraji

CHANCE LIGA

Sobota 20.00: Pardubice – Hradec Králové (CFIG Arena).

CHANCE NÁRODNÍ LIGA

Sobota 10.15: Chrudim – Sparta Praha B (hř. Za Vodojemem).

3. ČESKÁ FOTBALOVÁ LIGA – skupina B

Sobota 10.15: Jablonec B – Živanice, Pardubice B – Ústí nad Labem (hř. K Vinici). Neděle 17.00: Brozany – Ústí nad Orlicí.

4. ČESKÁ FOTBALOVÁ LIGA – skupina C

Sobota 17.00: Vysoké Mýto – Trutnov. Neděle 10.15: Chrudim B – Dobrovice (hř. Za Vodojemem). Neděle 17.00: Nový Bydžov – Horní Ředice, Hlinsko – Brandýs nad Labem.

KRAJSKÝ PŘEBOR

Sobota 17.00: Svitavy – Lázně Bohdaneč, Litomyšl – Letohrad, Choceň – Skuteč, Přelouč – Ústí nad Orlicí B. Neděle 17.00: Pardubičky – Lanškroun, Prosetín – Moravská Třebová, Vysoké Mýto B – Holice, Heřmanův Městec – Česká Třebová.

I. A TŘÍDA

Sobota 17.00: Polička – Proseč, Rozhovice – Slatiňany, Opatovice nad Labem – Třemošnice. Neděle 10.15: Letohrad B – Zámrsk. Neděle 16.00: České Heřmanice – Dobříkov. Neděle 17.00: Dolní Újezd – Janov, Žamberk – Svitavy B.

I. B TŘÍDA – skupina A

Sobota 17.00: Stolany – Cerekvice nad Loučnou, Načešice – Svratouch, Miřetice – Choltice, Rváčov – Pardubičky B. Neděle 17.00: Přelovice – Rosice nad Labem, Horní Jelení – Hrochův Týnec.

I. B TŘÍDA – skupina B

Sobota 16.00: Semanín – Jaroměřice. Sobota 17.00: Kunčina – Jehnědí, Libchavy – Tatenice, Lanškroun B – Březová nad Svitavou, FC Jiskra 2008 – Česká Třebová B (hř. Červená Voda). Neděle 16.00: Jablonné nad Orlicí – Třebařov. Neděle 17.00: Dolní Dobrouč – Bystré.

OFS ÚSTÍ NAD ORLICÍ

Okresní přebor

Sobota 16.00: Kerhartice – Žamberk B, Lichkov – Černovír. Neděle 16.00: Sopotnice – Rybník, Řetová – FC Jiskra 2008 B, Sloupnice – Choceň B, Sruby – Žichlínek, Mistrovice – Brandýs nad Orlicí.

III. třída

Sobota 16.00: Kunvald – Dolní Čermná, Boříkovice – Helvíkovice, Rudoltice – Těchonín. Neděle 16.00: Klášterec nad Orlicí – Dolní Třešňovec, Libchavy B – Albrechtice.

OFS SVITAVY

Okresní přebor

Sobota 15.30: Mladějov – Moravská Třebová B. Sobota 17.00: Opatov – Boršov. Neděle 15.00: Sebranice – Dolní Újezd B. Neděle 17.00: Morašice – Dlouhá Loučka, Horní Újezd – Pomezí, Jevíčko – Vendolí, Polička B – Hradec nad Svitavou (hř. Rohozná).

III. třída

Sobota 16.00: Koclířov – Linhartice. Sobota 17.00: Němčice – Radiměř. Neděle 16.00: Kunčina B – Čistá (hř. Městečko Trnávka).

OFS PARDUBICE

Okresní přebor

Sobota 17.00: Mikulovice – Újezd. Neděle 17.00: Přelouč B – Srch, Rohoznice – Dašice, Řečany nad Labem – Dříteč, Křičeň – Nemošice, Holice B – Roveň, Býšť – Chvojenec.

III. třída

Sobota 17.00: Starý Mateřov – Přelovice B, Horní Ředice B – Dražkovice. Neděle 17.00: Ostřešany – Paramo Pardubice, Ostřetín – Semín, Rohovládova Bělá – Valy, Staré Hradiště – Dolany, Moravany – Jaroslav.

IV. třída Holicko

Sobota 12.15: Popkovice – Opatovice nad Labem B. Sobota 17.00: Libišany – Dříteč B. Neděle 16.00: Slovany Pardubice – Lány na Důlku/Paramo Pardubice B (hř. Slovan). Neděle 17.00: Mnětice – Veliny, Staré Ždánice – Vysoké Chvojno, Litětiny – Býšť B.

IV. třída Přeloučsko

Sobota 17.00: Zdechovice – Staré Čívice. Neděle 14.30: Kojice – Selmice. Neděle 17.00: Lipoltice/Přelouč C – Rybitví (hř. Lipoltice), Choltice B – Chvaletice/Řečany nad Labem B, Újezd B – Jankovice.

OFS CHRUDIM

Okresní přebor

Sobota 17.00: Chrast – Trhová Kamenice, Kočí – Dřenice, Křižanovice – Heřmanův Městec B, Vítanov – Chroustovice. Neděle 17.00: Nasavrky – Kameničky, Ronov nad Doubravou – Tuněchody, Slatiňany B – Holetín.

III. třída skupina A

Sobota 17.00: Bítovany – Zaječice, Prachovice/Míčov – Načešice (hř. Prachovice), Orel – Svídnice, Bořice – Horní Bradlo. Neděle 17.00: Dřenice B – Stolany B.

III. třída skupina B

Neděle 17.00: Svratka – Miřetice B, Krouna – Svratouch B, Ctětín – Jenišovice, Rosice – Vraclav, Luže B – Hlinsko B.