Orlickoústecko – Ze strany Tatenic je pohled do tabulky skvostný.

Ilustrační foto | Foto: archiv/Deník

Fanoušci si mnou ruce, což se odráží i na návštěvách jednotlivých utkání. I na derby do Rudoltic v rámci pátého kola Okresního přeboru II. třídy přijela početná enkláva. A lídr soutěže předvedl, že je ve vynikající sportovní formě. S ničím neotálel, do domácích se zakousl a po čtyřech minutách vedl o dva góly. Další dva přidal ke konci zápasu a radoval se z páté výhry. Úspěšným nájezdníkem byl rovněž Žamberk B, který zvítězil v Rybníku. Už v poločase vedl 2:0 a stejně dopadl i celý duel. Pro mnohé je překvapením zisk tří bodů Sopotnice. Že by si odvezla plný počet z Heřmanic, se nečekalo. Po rozpačitém úvodu se pomalu rozjíždějí Němčice. V Dolní Dobrouči byly pevnější v kramflecích, zužitkovaly šance, jež si vytvořily, a už jsou čtvrté. Na poslední příčku se propadly Mistrovice. Zajížděly do nedaleké Dolní Čermné. Domácí byli favoritem, v 54. minutě se uklidnili druhým gólem, ovšem branka Škorpila ještě přinesla drama. Čermenští těsně zvítězili 2:1 podobně jako Brandýs. Ten měl za soupeře béčko Jiskry. Hosté vedli brankou do šatny, avšak domácí v závěru poděkovali Hanzlovi, že jim gólem dvě minuty před koncem zajistil výhru. Gólově bohaté utkání se hrálo v Žichlínku, Po devadesáti minutách byl stav 3:3, rozhodl rozstřel, po němž zůstal druhý bod doma.

Rybník – Žamberk B 0:2

Fakta – branky: 25. Huška, 36. Vávra. Rozhodčí: Kerhát. ŽK: 2:1. Diváci: 60. Poločas: 0:2.

Rudoltice – Tatenice 0:4

Fakta – branky: 2. a 73. Smrkal, 4. Tareš, 80. Polička. Rozhodčí: Habrda. ŽK: 1:0. Diváci: 180. Poločas: 0:2.

D. Čermná – Mistrovice 2:1

Fakta – branky: 16. T. Pecháček, 54. R. Pecháček – 71. Škorpil. Rozhodčí: Bezdíček. ŽK: 1:2. Diváci: 99. Poločas: 1:0.

Žichlínek – Klášterec n. O. 3:3 PK 4:3

Fakta – branky: 4. Štarman, 41. Heger, 48. Motl – 25. a 44. Šroler, 16. Bartoš. Rozhodčí: Lukes. ŽK: 0:2. Diváci: 90. Poločas: 2:3.

Brandýs n. O. – Jiskra B 2:1

Fakta – branky: 65. Sloupenský, 88. Hanzl – 45. Maleček. Rozhodčí: Vrba. ŽK: 3:2. Diváci: 80. Poločas: 0:1.

Dolní Dobrouč – Němčice 1:3

Fakta – branky: 85. Švec – 21. a 45. Hurt, 89. Borek. Rozhodčí: Resler. ŽK: 5:3. ČK: 1:0. Diváci: 50. Poločas: 0:2.

České Heřmanice – Sopotnice 2:4

Fakta – branky: 2. Mansfeld z pen., 27. Šplíchal – 6. Mašanský, 7. Vávra, 58. Zeman, 90 + 3. Kubišta. Rozhodčí: Šejna. ŽK: 2:2. Diváci: 100. Poločas: 2:2.

1. Tatenice 5 5 0 0 20:5 15

2. Žamberk B 5 4 0 1 19:8 12

3. Klášterec n. O. 5 3 0 2 13:10 10

4. Němčice 5 3 0 2 12:11 9

5. Jiskra 2008 B 5 3 0 2 10:7 8

6. Dolní Čermná 4 2 0 2 8:7 7

7. Dolní Dobrouč 4 2 0 2 7:7 6

8. Rybník 5 2 0 3 8:9 6

9. Rudoltice 5 2 0 3 8:13 6

10. Brandýs n. O. 5 2 0 3 7:16 6

11. Žichlínek 5 2 0 3 10:12 5

12. Č. Heřmanice 5 2 0 3 7:13 5

13. Sopotnice 5 1 0 4 12:19 4

14. Mistrovice 5 1 0 4 8:12 3