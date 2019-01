Orlickoústecko – Fotbalisté hrající divizi C před sebou mají 17. kolo.

Na podzim byl Kolín nováčkem soutěže, nedaří se mu ale vůbec špatně a je na 4. místě. V sobotu přijede na hřiště Jiskry Ústí nad Orlicí. Letohrad odjede do Velimi, kde bude bojovat o průběžné první místo.

Sobota, 15.00: Jiskra Ústí nad Orlicí (11. místo, 20 bodů) – FK Kolín (4. místo, 27 bodů)

Na podzim Jiskra v Kolíně prohrála 0:3, má tedy „nováčkovi soutěže“ co vracet. „Na podzim jsme tam neodehráli vůbec dobré utkání. Dělali jsme individuální chyby. Nedařilo se brankáři Novákovi. Doma chceme uspět,“ řekl odhodlaně trenér ústecké Jiskry Jiří Saňák.

Do sobotního utkání určitě nenastoupí Pavel Tomášek a Rosťa Borek, kteří jsou zranění. V soupisce se ale neobjeví ani posila týmu pro jarní část, Jan Felcman, který je nemocný. „Vrásky na čele ale kvůli sestavě nemám, máme dost široký kádr a hráči jsou schopni naskočit do hry tak, abychom byli v sobotu úspěšní,“ komentoval absenci trenér.

Zda na trávník vyběhnou i posily, které do Jiskry na jaro nastoupily, Jiří Saňák neodpověděl. Řekl jen toto: „To si nechám zatím jen pro sebe.“

Nálada v jedenáctém celku tabulky je před utkáním po výhře ve Dvoře Králové dobrá, všichni se soustředí na důraznou hru Kolína. Podle Saňáka bude důležité, aby se tým právě s tímto faktem vyrovnal a Jiskra Ústí nad Orlicí byla před domácím publikem lepší než hosté z Kolína.

Neděle 15.00: FC Velim (1. místo, 33 body) – FK OEZ Letohrad (2. místo, 32 body)

Jen jeden bod od sebe dělí tyto dva celky. Na podzim Velim nad Letohradem zvítězila 2:1. V jarní části si zatím připsala tři body v utkání s Jičínem a minulý týden uhrála „pouze“ remízu v Semilech. „Ten zápas jsem viděl, Velim hrála velmi dobře. Neproměnila čtyři vyložené gólové situace, soupeře tlačila a dostala náhodný gól, ale utkání měla určitě vyhrát. Nebral bych remízu tak vážně,“ konstatoval o výsledcích Velimi trenér Letohradu Jaroslav Veselý.

Letohrad je na tom v jarní části o dva body lépe, zatím nezaváhal ani na hřišti Nového Bydžova, ani v domácím utkání, kdy přivítal celek Horních Měcholup. „Určitě bych utkání nebral jako boj o první místo, je před námi ještě hodně kol, takže ho budeme brát určitě jako každý jiný zápas,“ řekl trenér.

Podle Jaroslava Veselého se fotbalisté FK OEZ musí snažit hrát svou hru. „Respektujeme to, že soupeř má výborného útočníka Kacafírka a výborného středového útočníka Snopa, ale myslím si, že tak, jak máme respekt my z nich, ho musí mít i oni z nás,“ zakončil Veselý.