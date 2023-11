Trenér Vladimír Chudý vyjevil před startem divizního ročníku Deníku svůj cíl slovem záchrana. Z tohoto pohledu se tedy dá říci, že ho bohatě přeplnil… Ale teď vážně. Po výborném jaru chtěla Jiskra hrát vysoko a není náhoda, že tam skutečně hraje. Umí najít cestu k vítězství i v zápasech, kdy jí to herně nejde optimálně, těží z širokého vyrovnaného kádru a třeba boj o první místo proti Benátkám rozhodla ve svůj prospěch poté, co pětkrát vystřídala. Zkrátka a dobře, bude se jí týkat boj o postup do ČFL a na podzim ukázala, že kvalitu na to rozhodně má.

FC LIBIŠANY (krajský přebor)

Na půlmistrovský trůn v nejvyšší krajské soutěži zasedly Libišany teprve po posledním kole, když využily závěrečného klopýtání Horních Ředic. Zaslouženě? Bodů získaly nejvíce, takže bezesporu ano. Jejich silou je fotbalovost. Ne, že by si neuměly vybrat slabší dny (především ve Svitavách…), ale pokud se tento tým sejde v optimálním složení, tak se mu jen těžko čelí. Za všechny to charakterizoval choceňský trenér Petr Pražák, které poté, co jeho Spartak nafasoval ve vzájemném střetu sedm gólů, uvedl: „Kvalita Libišan je fantastická. Trestají každé zaváhání a lehkost v některých situacích, kterou hosté předváděli, je v krajském přeboru nevídaná.“ Co dodat…

SK ZÁMRSK (I. A třída)

Schválně, kolik fotbalových příznivců by zvedlo ruku po dotazu, kdo před sezonou tipoval zrovna Zámrsk na první místo v I. A třídě, a to na první místo docela suverénní? Moc takových by se asi nenašlo. Jenomže tým kouče Miroslava Kaluži postavil papírové předpoklady na hlavu. Sedm bodů náskoku, bez prohry, nejlepší útok a nejlepší obrana, k tomu není co říci. Mimochodem je to jediný neporažený mančaft napříč krajskými soutěžemi! Výchozí pozice do jarních odvet je zde skutečně luxusní.

SK Polička vs. SK Zámrsk.Zdroj: Deník/Radek Halva

SK STOLANY (I. B třída skupina A)

Pardubicko-chrudimská „bétřídní“ sestava je vždycky nevyzpytatelná, pokud jde o to, kdo se chopí nejvyšších pozic. Letos na podzim tu nejvyšší obsadily Stolany, což samo o sobě senzace není, nicméně způsob, jakým to dokázaly, za pozornost rozhodně stojí. Jediná porážka oproti jedenácti vítězstvím, stabilní výkonnost od srpna do listopadu, výtečná ofenzivní i defenzivní čísla. Ano, lze říci, že se nám tady vyprofiloval zřetelný postupový favorit.

TJ SOKOL DOBŘÍKOV (I. B třída skupina B)

Do přelomu října a listopadu se zdálo, že dobříkovský suverén hraje úplně mimo měřítka této soutěže, natolik válcoval konkurenci. Nakonec dvakrát zaváhal a potvrdilo se, že to jsou také pouze fotbalisté „z masa a kostí“, nicméně jinak si za podzim zaslouží absolutorium. Náskok deseti bodů na druhého prokazuje nejlépe, že si hrál svoji vlastní ligu a jen těžko lze najít důvod, proč by na jaře neměl svoji jízdu dotáhnout k postupu.

PĚT ZKLAMÁNÍ

FK LETOHRAD (divize)

Jinde se začít nedá. Letohradští fotbalisté prožili zejména po výsledkové stránce hrůzyplný podzim. Ne, že by se na počátku sezony utápěli v nereálných ambicích, ale že z toho vzejde taková katastrofa, to je pro tamní klub rána na solar. A to připomeňme, že svěřenci Aleše Majvalda byli pár desítek sekund od výhry nad vedoucím Ústím…I to jim ale uteklo, stejně tak jim utíkaly další zápasy, byť v nich třeba herně nehořeli. Jejich pozice je s pěti body na kontě taková, že označení kritická je ještě dost lichotivé.

TJ SOKOL MORAVANY (krajský přebor)

Na jaře klapla Moravanům záchrana v podstatě jen díky tomu, že se nenašel dostatek zájemců o postup z nižší soutěže. Zkusily to tedy znovu od začátku a ukázalo se, že přebor pro ně na podzim byl moc tučným soustem. Inkasovat 62 gólů v 15 duelech, to je strašidelné číslo. Ne, že by neodehrály několik sympatických představení, daleko více ovšem bylo těch, kdy si ani neškrtly, mimo jiné hned třikrát dostaly devítibrankový příděl. A to jinam nežli na dno vést nemohlo.

FC JISKRA 2008 (I. A třída)

Až do posledního kola to vypadalo, že tým z Králík a Červené Vody nezažije ani jednou opojný pocit z výhry. Nakonec tedy v souboji jednookých porazil svitavské béčko, jenže to jeho nelichotivou bilanci vylepšilo toliko kosmeticky. Jinak se celým podzimem výsledkově protrápil, na kvalitní konkurenci I. A třídy nestačil, ostatně zisk pěti bodů a fakt, že má nejhorší útok a obranu, o tom vypovídá více než názorně.

SK ŘEČANY NAD LABEM (I. B třída skupina A)

Na dlouholetého stabilního účastníka nejnižší krajské soutěže sedla na podzim krize, které se nedokázal zbavit. Radost z výhry okusil v jediném ze třinácti utkání a ke dnu ho srazila také nejhorší defenziva v této skupině. Více než tři branky inkasovanév průměru na zápas samozřejmě nemohly přinést naprosto nic dobrého. V případě Řečan to přineslo přezimování na úplném chvostu, rozčarování příznivců a kupu starostí.

SK Sloupnice vs. TJ Sokol Dobříkov.Zdroj: Deník/Radek Halva

SK SLOUPNICE (I. B třída skupina B)

To je tedy sešup. Na jaře druhý celek tabulky bojující do posledního kola o prvenství, na podzim propad na poslední flek. Stačil k tomu „jen“ odchod několika důležitých hráčů na čeles kanonýrem Mikuleckým a Sloupnice najednou neměla co nabídnout. Byť jsou rozdíly ve spodní polovině tabulky minimální a není důvod sezonu předčasně odpískat, tak podzimní sloupnický příběh byl hodně tvrdý.