Ve čtrnácti kolech šestadvacet branek, to je bilance úctyhodná na jakékoli úrovni. I v krajské I. B třídě. Soupeři, kteří se postaví Českým Heřmanicím, dobře vědí, na koho si musí dávat největší pozor. Ale uhlídejte takového útočníka, jakým je LUKÁŠ MACH (37) . Že se jim to příliš nedaří, to dokazují čísla.

Ono ale není divu, když jeho fotbalové curriculum vitae obsahuje takové prestižní adresy, jako jsou Hradec Králové, Varnsdorf, Táborsko, Vysoké Mýto, Čáslav či Živanice.České Heřmanice vedou svoji „bétřídní“ skupinu s náskokem osmi bodů a jen málokdo očekává, že by něco mohlo jejich jízdu za postupem zmařit.

Však se o to pokoušely i dvě minulé sezony, ale jejich nedohrání jim sny zmařilo. A když se vyšší soutěž doplňovala, tak na ně nepřišla řada, když doplatily na porážku ve vzájemném zápase s konkurenty z Letohradu. Takže do třetice to letos na jaře klapne? „My půjdeme postupně zápas od zápasu. Chceme v každém vyhrát a na konci se ukáže, na co to bude stačit,“ říká s trošičkou opatrností Lukáš Mach. na jeho trefy bude mužstvo znovu spoléhat, to je jasná věc.

Zdroj: Deník