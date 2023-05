FOTBALOVÁ MATEMATIKA: Kdo bude postupovat? Kdo sestoupí? Kolik týmů může jít nahoru, kolik jich bude s které soutěže padat? S blížícím se závěrem mistrovského ročníku se mezi fotbalovou veřejností tak jako každý rok množí podobné otázky. Pokusme se vnést do těchto záležitostí v rámci možností trochu světla.

I když světla… Jednou věcí jsou postupové a sestupové klíče v jednotlivých soutěžích, u kterých je třeba zdůraznit, že vycházejí (stejně jako tento text) z výsledků, které budou dosaženy na hřištích. Pravidelný červnový kolorit, tedy nejasnosti, jestli se všechny týmy skutečně přihlásí do těch soutěží, na které mají nárok, nelze v tuto chvíli nikterak predikovat.

Pro naše účely tedy vycházejme z aktuálních tabulek jednotlivých soutěží a z předpokladu, že veškeré pohyby mezi nimi se budou odehrávat výhradně sportovní cestou.

FORTUNA:NÁRODNÍ LIGA

Prvním klíčovým bodem, od něhož se odvíjejí především pohyby směrem dolů v nižších soutěžích, je Fortuna:Národní liga. Z druhé nejvyšší soutěže sestupují, jak známo, dvě družstva, a tři kola před koncem jsou na sestupových pozicích dva moravské celky (Třinec a Opava). Z Čech hrozí pád do třetí ligy reálně pouze rezervě Slavie Praha.

ČFL

O postupujícím do druhé ligy se rozhodne v kvalifikačním dvojzápase mezi vítězi skupiny A a B, což budou Viktoria Žižkov a pravděpodobně Domažlice.

Sestoupí poslední celky obou skupin, v áčku téměř s jistotou Sokolov, v béčku jsou na této pozici prozatím Živanice, ale ohroženy jsou akutně další čtyři týmy (Pardubice B, Přepeře, Benešov, Most-Souš). V případě sestupu Slavie B z F:NL by z ČFL padal ještě třetí tým, a to ten s horší bilancí na patnáctém místě.

DIVIZE

O vítězích a postupujících do ČFL je prakticky jasno ve skupině A (Lom) resp. skupině C (Liberec B), v béčku zatím drží první místo Česká Lípa.

Sestoupí s určitostí poslední tři celky každé skupiny, v „našem“ céčku jsou na těchto pozicích v tuto chvíli Náchod, Brandýs nad Labem a Dvůr Králové nad Labem, ovšem v ohrožení setrvávají nadále i Čáslav, Letohrad a Nový Bydžov. I zde platí, že v horší z možných variant (sestup Slavie B z druhé ligy) půjde z divize ještě další tým, což bude ten s nejhorší bilancí na třináctém místě.

KRAJSKÝ PŘEBOR

Co se týče přeborníka a postupujícího do divize z Pardubického kraje, je v předstihu rozhodnuto, jsou jím suverénní Horní Ředice.

Sestupovat do I. A třídy budou dva nejhorší celky po 30. kole (aktuálně by se to týkalo Moravan a Moravské Třebové), nicméně strachovat se stále musí minimálně i v Přelouči a Vysokém Mýtě.

I. A TŘÍDA

Dvě „vstupenky“ do krajského přeboru jsou garantovány, v tento okamžik jsou v držení Prosetína a Proseče, ve hře však zůstávají rovněž Jablonné nad Orlicí či České Heřmanice. Postupovat může i třetí nejlepší mužstvo, to v případě, že všichni krajší zástupci setrvajív divizi i pro další soutěžní ročník.

Sestup se v I. A třídě bude týkat dvou posledních týmů, což nyní vychází na FC Jiskra 2008 a Tatenici, v ohrožení však jsou i Polička, Ústí nad Orlicí B, Luže či Dolní Újezd.

I. B TŘÍDA

Právo postupu je zaručeno pro vítěze obou skupin. V áčku jsou nejblíže splnění tohoto cíle Slatiňany, v béčku se zřejmě rozhodne mezi Sloupnicí a Žamberkem. I tady platí, že při příznivější variantě (bez sestupu z divize do kraje) by postupoval ještě třetí celek (s lepší bilancí na druhém místě).

Sestupovat do okresů budou minimálně tři družstva – poslední z každé skupiny (v áčku nyní Nasavrky, v béčku Libchavy) a s nimi tým s horší bilancí na třináctém místě. Při nepříznivé variantě (sestup z divize do kraje) by padala dvě nejhorší mužstva z každé skupiny.

OKRESNÍ PŘEBORY

Z okresů se budou rekrutovat čtyři nováčci I. B třídy pro sezonu 2023/2024. Velmi blízko k prvenství jsou Načešice (Chrudimsko) a Bystré (Svitavsko), dramatičtější boj bude na Pardubicku (aktuálně je na čele Přelouč B) a Ústeckoorlicku (Česká Třebová B).