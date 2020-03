Uvolnění restriktivních státních opatření zdaleka není na pořadu dne, navíc i v případě příznivého vývoje, čemuž zatím moc nenasvědčuje, přijde povolení hromadných akcí za účasti stovek lidí nepochybně na řadu jako jedna z posledních věcí.

Čím déle bude sportovní „stopka“ trvat, tím se bude rapidně snižovat šance, jak sezonu 2019/2020 dohrát v kompletní podobě. Potíže s tím bude mít i Fortuna:liga, natož pak nižší ryze amatérské soutěže.

Fotbalová asociace České republiky v minulých dnech požádala veškeré řídící orgány (především krajské a okresní svazy), aby nevydávaly žádná rozhodnutí ohledně jimi řízených soutěží do 7. dubna, na kdy je naplánováno jednání Výkonného výboru FAČR.

K tomuto datu bylo mohlo být snad jasnější, zda bude možné a pravděpodobné, že se v nějakém schůdném časovém horizontu budou moci mistrovské soutěže rozběhnout.

I tak bude otázek k řešení celá řada a v tuto chvíli jsou zakryty mračnem nejasností a pochyb.

I kdyby totiž státní instituce uvolnily karanténní opratě, tak nelze očekávat, že by se tak stalo dříve než na přelomu dubna a května. A přestože sezonu by bylo možné prodloužit až do konce měsíce června, tak se v případě krajských a okresních soutěží nejeví jako reálné, že by se dalo stihnout program dohrát.

I v nejoptimističtější variantě by to znamenalo zhruba čtyři až pět vložených kol v pracovních dnech, což je v amatérském fotbale zjevně nesmysl. Vždyť připomeňme, že okresní týmy si na jaře vůbec „nekoply“ a je před nimi celých třináct kol, stejně jako v I. A a I. B třídě. Krajský přebor, stejně jako třetí liga a divize, stačily jedno jarní dějství odehrát, ale čtrnáct jich je před nimi.

Na stole tak mohou být různé modifikace hracích systémů s nižším počtem utkání (nadstavba, play off apod.), je však otázka, jaký lze vymyslet a nepotopit přitom soutěže do spleti neregulérnosti a zmatků.

Asi by se dalo uvažovat i o prostém anulování zápasů spadajících do období karantény a státního zákazu a navázání podle rozlosování tam, od kdy se bude moci začít hrát. I to se však zdá jako divoká a za vlasy přitažená varianta.

Může se klidně stát, a zatím se to jeví jako nejpravděpodobnější, že nezbude než „odpískat“ kompletní jarní část, protože státní orgány omezující opatření neuvolní, případně je uvolní tak pozdě, že žádná smysluplná možnost v nich pokračovat zkrátka nezůstane.

I v takovém případě bude třeba učinit ještě jedno zásadní rozhodnutí, totiž jak s případnými postupy a sestupy. Většina sportovních svazu v Česku, které sezonu předčasně ukončily, rozhodla, že se postupovat a sestupovat nebude a týmy zůstanou v těch soutěžích, ve kterých působily doposud.

Přece jen se jeví jako dost těžko přijatelné, že by se postupovalo nebo padalo na základě stávajících tabulek, tedy ve většině případů po podzimní polovině soutěžního ročníku. Něco podobného by ve fotbalovém hnutí nemohlo způsobit nic jiného než moře zlé krve.

Na druhou stranu nelze zapomenout, že podobnou situaci, jaká nastala, neřeší žádné fotbalové normy, a Výkonný výbor, potažmo krajské a okresní svazy, budou muset rozhodovat v podstatě od nuly bez náležité opory v legislativě.

Tak či onak, ze všeho nejdříve je nutno udělat maximum pro to, aby se pokud možno do normálních kolejích nejdříve vrátil život v Česku jako takový. Ten sportovní a fotbalový v tuto chvíli prvořadý není.