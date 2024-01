Hrubý vystřílel Nejzbachu další vítězství. Futsalisté bojují o druholigové čelo

Loni na jaře sestoupili z nejvyšší futsalové soutěže do druhé ligy. A co letos? Vypadá to, že vysokomýtský Nejzbach má slibně nakročeno minimálně k tomu, aby zabojoval o prvenství ve východní skupině. Formu má aktuálně parádní, neporazilenost drží od poloviny listopadu a jeho zatím poslední výhra v Brně byla jeho čtvrtou v řadě.

Ilustrační foto. | Foto: Jaroslav Marek