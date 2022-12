Finále třináctého ročníku: Cuba Libre - DuTo 2:4

O třetí místo: Wayne´s team - TJST 1:3

O páté místo: Kapalabanga - Trut team 1:0, pk

O sedmé místo: Švery team - Back Outside Boys 0:3

O deváté místo: Káňata Broumov - Open air 2:4.

Semifinále: Wayne´s team - Cuba Libre 0:5, DuTo - TJST 4:2.

------------------------------------------------------------------------------------

Kvůli kolidování s MS v Kataru se v neděli ráno začínalo již chvilku po osmé hodině. Ihned od prvního zápasu mezi Šverym a Kapalabangou bylo vidět, že každý vstřelený (samozřejmě i inkasovaný) gól bude extrémně důležitý. Z bojů o celkové prvenství nejdříve hodně překvapivě vypadl obhájce. Káňata sice nehrála vůbec špatně, ale to pověstné štěstíčko se jich tentorkát nedrželo. Ze skupiny G tak šel nakonec dál suverén tabulky DuTo, následován Cubou Libre. Ve skupině H fotbalové řádil známý to Wayne´s team (a kdyby stejně neřádili i na baru, nemuselo zůstat jen u "brambory"), které postupem do semifinálových klání nakonec doplnil šestibodový celek TJST. Ale ani jedno mužstvo už v semifinále tolik nekonkurovalo. A tak poslední dva zápasy letošního ročníku kopírovaly dopolední dění. Nejprve si v zápase o bronz vyšlápli kluci z TJST na Wayne´s a vůbec poprvé se na Horňák cupu probojovali na bednu! Finálový mač byl očekávaně obrovsky vyrovnaný, na obou stranách vládla minimálně divizní kvalita a dlouholeté zkušenosti s turnajem. A jelikož hráči z DuTa vstřelili o dvě branky více, mohli se pro letošek radovat z titulu oni.

Danny Samko, nejlepší hráč turnajeZdroj: Jan Bartoš

Individuální ocenění:

Sympaťák turnaje aneb cena holek z baru: Adam Ordelt (DuTo)

Nej gólman: Matěj Hofírek (TJST)

Nej střelec: Josef Zezula (DuTo), 9 gólů

Nej hráč: Denny Samko (Cuba Libre)

------------------------------------------------------------------------------------

Nedělní dopolední skupinyZdroj: Tomáš Cerman

Třináctého ročníku se letos zúčastnilo "pouze" 29 týmů (na vině odhlášení v poslední možné chvíli…). Celý plánovaný harmonogram začala o páteční půl šest hodině, kdy se v hale představili učastníci kvalifikačních skupin A a B. V áčku dospěly souboje až k vzájemnému zápasu o přímý postup mezi Kapalabankou (tým složen převážně z trutnovských odchovanců) a DuTem. V něm nakonec na penalty vyhrálo DuTo a kluci z Kapalabangy si tak oficiálně na svůj postup ještě museli pár hodin počkat. V béčku si od začátku šli tvrdě za postupem mladicí z Back Outside Boys (mužstvo trutnovských starších dorostenců), kteří za sebou z velkou mezerou nechali Věčně druhé (Kulda mladší, Meliš a spol). Těm nakonec 7 bodů na postup do neděle zákonitě nestačilo.

Skupina AZdroj: Tomáš Cerman

Skupina BZdroj: Tomáš Cerman

O sobotní půl deváté hodině ranní začaly boje ve skupinách C a D. V céčku úřadovali oba favorité, Open air (parta Ládi Jůzla a spol, tentokrát bez Čurbyho, který dal !překvapivě! přednost finále v Kataru) a Wayne´s (vítězové z roku 2018). To v déčku už to bylo větší drama. Postup si sice jednoznačně zajistili hráči Cuba Libre, penaltová výhra nad Pouchovem nakonec zajistila druhou postupovou pozici i legendárnímu Trut teamu (v sestavě již v obměněné sestavě, bez nejstarších bratrů Holubcových).

Skupina CZdroj: Tomáš Cerman

Skupina DZdroj: Tomáš Cerman

Z mírně okleštěných odpoledních skupin do finálového dne museli dle pravidel zamířit pouze vítězové zkupin. A tak šlo v utkáních o každý bod! Nejvíce štěstí a fotbalového umu předvedli na ploše (i mimo ní) tradiční účastníci Švery teamu, ty postupově doprovodil celek TJST, který jíž několik let tvoří bývalý Trutnovák Michal Ryšavý (nyní válející za hradeckou Třebeš).

Skupina EZdroj: Tomáš Cerman

Skupina FZdroj: Tomáš Cerman