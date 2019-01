Letohrad - Jen dva body bralo béčko Letohradu proti Luži. Domácí měli vytěžit více, jenže na vině byla produktivita.

Ilustrační foto | Foto: archiv/Deník

Hned v úvodu se Letohradští dostali do vyložené šance, kterou nevyužili. Naproti tomu hosty příliš do předbrankového prostoru nepouštěla obrana dirigovaná Vanišem. Vstup do druhé půle se lépe zdařil Luži, po jediném zaváhání defenzivy trefil hostující útočník tyč. Rezerva si poté vytvořila tři jasné gólovky, ale protlačit míč za čáru jí nebylo v neděli dopoledne souzeno.

Za bezbrankového stavu se kopaly penalty. Domácí vyhráli rozstřel 4:3 a mají velmi důležitý druhý bod.

Letohrad B - Luže 0:0, penalty 4:3

Fakta - rozhodčí: Langr. ŽK: 0:1. Diváci: 50. Poločas: 0:0. Letohrad B: Satoria – F. Procházka, Vaniš, Petráček, Mich. Janoušek (63. Dvořáček) – Černohorský, Pokorný, Sita, Švercl, P. Slodičák – Stejskal (77. Černohous).