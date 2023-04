František Ptáček přispěl třemi góly k poměrně jednoznačnému lanškrounskému vítězství nad Moravskou Třebovou. „Víme, že v něm máme opravdu silnou zbraň a nadstandardního útočníka krajského přeboru,“ netají se jeho trenér Pavel Hrabáček. Celý lanškrounský tým zažívá náramný start do jarních bojů, ve třech odehraných zápasech sbíral pouze výhry a s probuzením celého mužstva po přece jenom slabším podzimu se rozjel do očekávaných obrátek i jeho top střelec, jemuž to v první polovině sezony také nepadalo do černého podle vlastních představ. „Žádné drama z toho nedělám, protože do gólových příležitostí se dostávám pravidelně, takže vždy věřím, že to zase přijde,“ svěřil se už v minulém roce Deníku se svým receptem na to, jak řešit krátkodobé střelecké výpadky. A zdá se, že na jaře to skutečně přišlo, sedm branek ve třech utkáních a návrat do vedení v pořadí střelců krajského přeboru svědčí o tom, že budoucí soupeři Lanškrouna se zase mají na co těšit.