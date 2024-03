To je panečku sezona! Vysokomýtský futsal prožívá neuvěřitelně úspěšné časy. Po triumfu ve druholigové skupině Východ přidal na pomyslný dort ještě třešničku, kdy v domácí hale vyhrál i druholigový Superpohár, ve kterém změřil síly se šampióny západní skupiny z jihočeského Černého Dubu. I z této prestižní konfrontace vyšel Nejzbach vítězně.

Superfinále 2. ligy futsalu: Vysoké Mýto vs. Černý Dub. | Foto: Radek Bis

SUPERPOHÁR 2. LIGY FUTSALU:

1. FC Nejzbach Vysoké Mýto – FC Absolut Černý Dub 6:4 (3:2).

Branky: 10. a 23. Jiráský, 15. a 19. Hrubý, 27. Hrnčíř, 37. Novotný – 3. Čermák, 20. Pacholík, 30. Sobolík, 39. Staněk.

Do vedení v zápase se sice dostali po necelých třech minutách hosté, jenže, jak se později ukázalo, bylo to naposledy, co byli ve skóre napřed. Nejzbach s podporou svých fanoušků v zádech a především zásluhou střelecky disponované dvojice Hrubý – Jiráský skóre rázně otočil. Drobnou komplikací byl „šatnář“ znamenají poločasové skóre 3:2. Vyrovnat však Vysokomýtští soupeři v dalším průběhu nedovolili, naopak sami po změně stran znovu odskočili a duel bezpečně dokormidlovali k vítěznému konci.

„Vůbec jsme nevěděli, co od zápasu s Černým Dubem očekávat. Trochu nás překvapil ne úplně tak futsalový styl soupeře. I když nám chyběla čtveřice hráčů základní sestavy, tak myslím, že jsme měli celý zápas pod kontrolou. Hosté ale podali velice sympatický výkon. Vítězství v Superpoháru je pro nás třešničkou na dortu po povedené sezoně,“ vyjádřil se spokojený kapitán Michal Jiráský, který po utkání převzal Superpohár a symbolicky tak korunoval letošní druholigovou dominanci Vysokého Mýta.