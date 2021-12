A povedlo se to. Plzeňští futsalisté ukončil sérii neporazitelnosti svého soupeře, která vydržela třináct zápasů v kuse.

Domácí tým vedl od 2. minuty, kdy se po sklepnutí Künstnera prosadil z první střely mezi tyče kapitán Rešetár. Hosté srovnali o chvíli později, D. Drozd poslal dorážku mezi nohy gólmana Němce. Klíčový moment zápasu přišel ve 26. minutě, kdy se Seidler nádherně položil do centru Kozára a střelou do šibenice poslal Interobal znovu do vedení – 2:1. „Zrovna tohle jsme zkoušeli na tréninku před zápasem,“ smál se střelec Michal Seidler.

Plzeňští mohli náskok ještě pojistit. V přesilovce po vyloučení Slováčka nádherně vykombinovali obranu soupeře, jenže Holý ve vyložené šanci minul. Stejný hráč potom ještě nastřelil břevno. A protože také David Drozd trefil tři minuty před koncem při snaze hostů o vyrovnání pouze tyč, tak obhájci mistrovského titulu těsné vítězství nad lídrem ligy uhájili.

Čelo tabulky má na startu nového roku tuto podobu: 1. Chrudim (14 zápasů/37 bodů), 2. Teplice (15/36), 3. Plzeň (12/28), 4. Slavia (14/28). Boj o nejvýhodnější pozici do play off slibuje pořádné drama.

K dalšímu duelu vycestuje chrudimský celek 5. ledna na půdu aktuálně desátých Žabinských Vlků Brno.

1. FUTSAL LIGA:

SK Interobal Plzeň – FK Chrudim 2:1 (1:0)

Branky: 2. Rešetár (Künstner), 26. Seidler (Kozár) – 5. D. Drozd. Rozhodčí: Černý, Kresta. ŽK: 1:6. ČK: 0:1 (27. Slováček). Diváci: 450. Plzeň: Němec (Vahala, Luhový) – Rešetár, Buchta, Havel, Rick, Štrajt, Kozár, Seidler, Holý, Künstner, Zdráhal, Vnuk. Chrudim: Dudu (Javorski) – Mareš, Balog, Max, Doša, D. Drozd, Éverton, Koudelka, Slováček, Kubát, P. Drozd.