Těžkému, ale v podstatě pochopitelnému, riskovat úplně fiasko si už vzhledem k vynaloženým nákladům nemohl dovolit.

Jak se zdá, tak v případě QantoCupu platí: Sejde z očí, sejde z mysli. Je to tři roky, co se konal naposledy, a za tak dlouhou dobu si zřejmě jeho účastníci, kteří do té doby pravidelně na konci června jezdili do Svitav a okolí, našli jiné zájmy a aktivity. Aniž by na tom organizátoři nesli vinu, za dva roky covidových restrikcí opravdu nemohou…

A tak časy, kdy na začátku léta do regionu mířily stovky fotbalistů na sportovní svátek zvaný QantoCup, zůstávají pouze ve vzpomínkách a nezbývá než doufat, že to tak nebude navždy.

Kompletní vyjádření organizátorů:

Vážení sportovní přátelé,

bylo to těžké rozhodování, ale po pečlivém zvážení všech faktorů, všech pro a proti, jsme se odpovědně rozhodli, že letošní ročník QantoCupu zrušíme. K tomuto rozhodnutí přispěla celá řada okolností. Primárním důvodem je nízký počet přihlášených týmů a s tím související celý zájem a veřejná podpora akce.

Organizace QantoCupu je velice ekonomicky náročná. Rozpočet se pohybuje v řádu vyšších statisíců korun, z čehož lze usoudit, že samotné startovné týmů je jeho malou součástí. Celá akce je koncipována tak, aby byla ekonomicky realizovatelná, kvantitou týmů, čímž lze zajistit doprovázející příjmy od sponzorů a z doprovodných tržeb. Pořádat QantoCup pro menší počet je v prostorách a podmínkách, jaké jsou nastavené, je nerealizovatelné. K tomuto všemu samozřejmě přispívá současná doba, kdy náklady na nájmy, služby, úklid, mzdy, technické zajištění a mnohé další vzrostly mnohdy o více jak 100% oproti poslednímu ročníku.

Velice nás mrzí toto rozhodnutí, které jsme museli učinit, ale musíme se chovat odpovědně i sami k sobě.

Do budoucna uvidíme, zdali se změní celkově situace ve společnosti, v zájmu sportovců, veřejnosti i municipalit v podpoře těchto akcí.

Přihlášeným týmům velice děkujeme za zájem, který nás těší, a o to více nás rozhodnutí mrzí. Startovné a zálohy na ubytování budou do týdne vráceny zpět na vaše účty, z kterých byly hrazeny.