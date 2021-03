Zapsal se zlatým písmem do fotbalových dějin Zbrojovky, když v roce 1978 dopomohl brněnskému klubu získat historický titul v nejvyšší československé soutěži.

Legendární záložník brněnského celku Karel Jarůšek sleduje i dlouho po kariéře nejen fotbal na nejvyšší úrovni, ale také v regionech. Také proto pravidelně čte Deník. „Nejvíc mě zajímá sport, ale přečtu si v něm taky o politice,“ prozrazuje osmašedesátiletý rodák z Blanska.

Které sporty vás v Deníku zajímají?

Na prvním místě samozřejmě fotbal, ale přečtu si taky novinky z jiných sportů.

Sledujete i zpravodajství z nižších fotbalových soutěží?

Samozřejmě. Hlavně výsledky klubů, ve kterých jsem byl nebo kde nastupují moji kamarádi. Sleduju všechno. Je super, že vždycky najdu v Deníku tabulky z tolika soutěží.

Jak často noviny čtete?

Dvakrát, nebo spíš třikrát týdně.

Sledoval jste tisk v době aktivní kariéry, nebo jste se mu radši vyhýbal?

Tenkrát byly noviny vlastně jediný zdroj informací. Jenom občas ještě člověk mohl sledovat televizi, kde ale dávali krátké sestřihané příspěvky. Se spoluhráči jsme noviny samozřejmě četli, někdy jsme se u toho i nasmáli.

Jak často fotbal navštěvujete nyní?

Za víkend stihnu třeba čtyři zápasy. Pocházím od Blanska z Rudice, takže chodím na fotbal do Soběšič, když se hraje. Jednoho vnuka mám v žácích v Rosicích, tak se zajdu podívat na něj, pak jdu na druhého v Medlánkách v mužích, soboty a neděle mám většinou plné, když je sezona. Strašně se tady musím vybrečet a říct, jak mě absence fotbalu štve. Hlavně, když pomyslím, co to všechno udělá s mladými, kteří se ke sportu jen tak nevrátí.