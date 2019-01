Orlickoústecko - Když se mladý a talentovaný fotbalista rozkouká a začne se mu zabarvovat peří, je jasné, že mu je klec s názvem Gambrinus liga těsná.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK/David Taneček



Zkušený manažer pootevře vrátka a jinoch se rozlétne do velkého fotbalového světa. Zdá se, že první let, kdy nezkušený opeřenec opustí těsnou českou voliéru, čeká brněnského záložníka Luboše Kaloudu. Poté, co krachlo jednání s Juventusem i Newcastlem, postavil se do řady ruský obr CSKA Moskva. Jistě, je to jenom spekulace. Kdyby třeba takový Ronaldinho měl při každé zmínce o jeho novém angažmá sníst jeden řízek, byl by z něho už dávno nejusměvavější sumista světa.

Avšak, jak je známo, pokud si Rusové nějaký obchod usmyslí, většinou ho dotáhnou do konce. Jestli se Kalouda skutečně vydá objevovat krásy země, jež se rozkládá na dvou světadílech, bude to nejspíš problém. Neznám mladého fotbalistu, kterému by odchod do Ruska a podobně fotbalově „zajímavých“ zemí prospěl. Pomineme–li konto hráče a jeho klubu. Hübschmann Spartu opouštěl jako velká naděje pro reprezentační „áčko“. Udivoval svým přehledem a jistotou. Nyní po něm neštěkne ani pes. V Doněcku hraje – nehraje a co si budeme povídat, ukrajinská liga rozhodně není z nejsledovanějších.

A co třeba Kováč? Sice patří do reprezentačního kádru, ale vzpomeňme, kolikrát si z něho za poslední dva roky udělali soupeři Česka trhací kalendář. Ale není to jenom Rusko.

S velkou slávou odcházeli do Turecka Jun a Zelenka. Když opouštěli Česko, patřil jim reprezentační dres, nebo k němu měli alespoň blízko. Nyní na něj mohou pouze s nostalgií vzpomínat. Mladým hráčům Turecko a Rusko neprospívá. Ví to téměř všichni, jen ne agenti hráčů a při lákavém pozlátku rychlých a jistých peněz na to kašle i klub. Na příkladu Kaloudova ex-spoluhráče Mario Holka bylo vidět, že právě brněnský oddíl tuto otázku evidentně neřeší. Hlavně, že prodá a je mu jedno kam. Jasně, ať máme zisk a co se s hráčem stane, je nám potom fuk.

Nelze soudit podle prvního jarního zápasu, v Plzni hráli za Brno špatně všichni, ale Kalouda hořel jako papír. U mladých hráčů lze pochopitelně nějaké výkyvy tolerovat, ale s určitostí se dá říci jedno, Kaloudovi tahanice o jeho přestupu rozhodně neprospívají. Avšak pokud to klub rozsekne tak, že ho pošle do Ruska, vydělá. Ale Kalouda ne. Daleko rozumněji se jeví cesta, na kterou se před časem vydal Čech, nebo v současnosti Fenin se Šimůnkem. V malém klubu v uznávané soutěži se otrkat a potom hurá do evropské špičky.