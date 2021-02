/FOTOGALERIE/ Zatím byl skryt. Žil ve fotbalovém ústraní. Řešil si svoje „věci“ na Benešovsku, ve středních Čechách, při organizaci Ondrášovka Cupu. Přitom ve sportovním společenství je Petr Lacina, hlavní postava případu zneužívání dotací na dětský turnaj, na nějž v tomto týdnu upozornil Deník, velmi známá persona.

Hokejová stopka! Petr Lacina nemůže kvůli dotační kauze pískat extraligové zápasy. Zatím dočasně. | Foto: ČTK

Může za to jeho hokejové angažmá. Jako rozhodčí to dotáhl na nejvyšší tuzemskou úroveň, do extraligy. A ani v ní není zrovna přehlédnutelný.