Povedená standardní situace a trefa exligového Jakuba Chlebouna přinesly překvapení a vyřazení ligového celku.

Třetiligové Ústí nad Orlicí udolalo prvoligový Zlín a zajistilo si postup do 3. kola pohárového MOL Cupu!

HEROICKÝ VÝKON

Ústí nad Orlicí bojovalo od začátku do konce. Ze zajištěné obrany vyráželo do brejků a spoléhalo na standardky a povedlo se. „Věřili jsme našim zbraním, kvalitní defenzívě a standardním situacím. A povedlo se,“ liboval si ústecký trenér Vladimír Chudý.

Právě po jednom volném přímém kopu rozvlnil zlínskou síť Jakub Chleboun, který v prvním poločase rozpoutal vlnu nadšení. Domácí ve druhé půli nasadili pozornou obranu a hektický závěr duelu zvládli. „Je to jedno z našich největších vítězství,“ slavil kouč.

Ve skvělé atmosféře více než tisícovka diváků nakonec oslavila vítězství outsidera a všichni společně se mohou těšit na dalšího soupeře. „Chceme buď Spartu nebo Slavii,“ vyhlásil trenér Chudý.

MOL Cup, 2. kolo

TJ Jiskra Ústí nad Orlicí – FC Fastav Zlín 1:0 (1:0)

Branka: 30. Jakub Chleboun, rozhodčí: Petřík – Vlček, Flimmel (Tasch), žluté karty: Jeřábek, Souček – Simerský

Diváci: 1050

Ústí nad Orlicí: Jeřábek – Chleboun, Mikor, Langer, Ptáček, Souček (90.+1. Bohunek), Lněnička, Špatenka, Voleský (83. Pinkava), Mayer (46. Falta), Tichý (23. Krátký, 83. Skalický). Trenér: Chudý. Zlín: Rakovan – Kolář, Buchta (46. Simerský), Procházka (46. Conde) – Cedidla, Hlinka, Janetzký, Čanturišvili (46. Jawo) - Dramé (46. Fantiš), Chwaszcz (77. Poznar), Martínez. Trenér: Páník.

Fantiš: Nedali jsme šance, to je celé. Vypadnout s týmem třetí ligy je ale ostuda

V neděli se v lize proti Brnu trefil parádně hlavou, ve středečním pohárovém utkání na hřišti třetiligového Ústí nad Orlicí v zakončení tak přesný nebyl. Zkušený zlínský křídelník Antonín Fantiš byl v 70. minutě blízko vyrovnání, po přihrávce Španěla Martíneze ale pálil o fous mimo.

„Pedrito mi to tam dával hezky falší. Chtěl jsem to uklidit, bohužel to šlo vedle,“ povzdechl si fotbalista Fastavu.

Ševci i kvůli neproměněné Fantišově příležitosti překvapivě skončili hned ve druhém kole celostátního poháru. Ligový tým si v MOL Cupu neporadil se soupeřem z nižší soutěže, na hřišti třetiligové Jiskry vůbec neskóroval a po obdržené brance ze standardní situace prohrál 0:1.

„Nepostoupili jsme, což byla naše povinnost,“ ví dobře. Vypadnout s týmem třetí ligy je ostuda.

Příbramskému odchovanci se středeční utkání nehodnotilo dobře. „Prohráli jsme gólem ze standardky. I když jsme o nich před zápasem bavili, stejně nás soupeř z jedné potrestal. Pak jsme drželi balon, snažili se dostat do šancí. Domácí bránili ve spoustě lidech, bylo těžké se prosadit. I tak jsme měli tři, čtyři jasné gólové šance, bohužel jsme je nedali. Z toho pramení tato prohra,“ ví dobře osmadvacetiletý fotbalista.

Ševci se na východě Čech nejprve zastřelovali. Pokusy Hlinky ani Dramého se ovšem neujaly. Nad bránu zase mířil Cedidla. Největší zlínskou šanci prvního poločasu měl Dramé. Rychlého křídelníka ale vychytal pozorný brankář Jeřábek. V tu chvíli už ale favorit prohrával 0:1.

Rohový kop na zadní tyči vracel před bránu Krátký a Chleboun balon usměrnil do pravé šibenice.

Po hodině hry Ústí nad Orlicí zahrozilo podruhé. Rána Mikora z hranice pokutového území skončila na tyči zlínské brány. Na druhé straně byl blízko vyrovnání Janetzký. Jeho šanci po individuálním průniku Martíneze ale na brankové čáře odvrátil pohotový Mikor.

Závěr už si bojující domácí pohlídali, Fastav po dvou ligových výhrách dostal nepříjemný políček. „Zápas si samozřejmě musíme rozebrat,“ uvědomuje si Fantiš.

V dalších dnech se ale ševci budou pečlivě chystat na další ligový duel. „Teď se musíme připravit na Spartu a soustředit se na ligu, ve které musíme dál sbírat body a dělat radost fanouškům,“ dodává.

Vysoké Mýto smolně prohrálo

Smolný zápas sehráli ve druhém kole MOL Cupu fotbalisté divizního Vysokého Mýta. V souboji s třetiligovým celkem FK Přepeře dostali rozhodující gól ažv nastavení a byli vyřazeni.

Hosté se ujali vedení už v 10. minutě, kdy se prosadil Ladislav Martan, bývalý hráč Hradce Králové. Domácí do přestávky gólově odpověděli, když se trefil kapitán Jan Dvořák. Mýto až do konce utkání drželo naději na postup, jenže ve třetí minutě po základní hrací době udeřil střídající Marek Volf.

SK Vysoké Mýto – FK Přepeře 1:2 (1:1). Branky: 42. J. Dvořák – 10. Martan, 90. (+3) Volf. Rozhodčí: Vít. ŽK: 4:1. Diváci: 325. V. Mýto: Zavřel – Trnka (46. Fišer), Wimmer, Hock (85. Vařečka), Stránský – Kopřiva, J. Dvořák, Tomášek, Benda (61. Habrman), Mokrejš (74. Hájek) – Hrubý.