/FOTOGALERIE/ Při sobotním zápase s domácími Slovinci vystřídal dva posty. První poločas důležitého střetnutí odehrál Michal Sadílek uprostřed zálohy, po přestávce se stáhl na levý kraj obrany. ,,Snažil jsem se odevzdat vše po tým, bohužel je pro mě velké zklamání, že jsme to nezvládli výsledkově,“ povzdechl si po duelu odchovanec Slovácka.

Utkání Mistrovství Evropy do 21 let Slovinsko - Česko | Foto: Fotbal.cz

Čeští fotbaloví reprezentanti do 21 let i ve druhém zápase na mistrovství Evropy remizovali 1:1, po Itálii si body rozdělili také s domácím Slovinskem. „Chtěli jsme zápas vyhrát, bohužel se to nepovedlo. Je to zklamání, i když na konci jsme skórovali po vlastňáku soupeře. Bod musíme brát,“ ví dobře Sadílek.