S Maradonou na tribuně: Pro Neapol byl všechno, říká Pulpit

/FOTO/ Svým fotbalovým uměním bavil Diego Maradona fanoušky po celém světě. A nejvíce v místech, kde působil. Italskou Neapol doslova pobláznil. „Já si neumím představit, jak to tam teď vypadá. Pro ně byl víc než Bůh, pro Neapol byl opravdu všechno. Dovedl je k titulu a to je podle mě něco, co mu místní nikdy nezapomenou. Jak říkám, ve věčném městě bude žít Maradona věčně,“ říká fotbalový trenér Martin Pulpit.

Martin Pulpit | Foto: ČTK