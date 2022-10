Závěr první půle: gól a vyloučení

To nejzásadnější pro vývoj duelu se odehrálo v závěru úvodní pětačtyřicetiminutovky. Nejprve prvoligista poprvé udeřil, když po standardní situaci z poloviny hřiště a následném prodloužení míč dopravil do sítě osamocený stoper Čihák. Těsně před odchodem do šaten pak vyfasoval červenou kartu Brazilec v domácím dresu Frizoni.

Po přestávce se už hrálo více méně na jednu branku, byť outsider se rozhodně nevzdal. Až do 73. minuty to bylo stále o gól. Pak však Votroci využili další dvě standardní situace a také rychlou kombinační akci.

Koubek: Nic jsme nepodcenili

„Jsem samozřejmě rád, že jsme to zvládli. Jsou to zápasy, které nejsou jednoduché. Musím mužstvo pochválit. Myslím si, že jsme k tomu přistoupili tak, jak jsme měli a nic jsme nepodcenili. Od začátku jsme hráli s nejvyšší koncentrací a nasazením,“ uvedl Miroslav Koubek, hlavní kouč prvoligových Votroků.

Čihák rozhodl derby, hattrick mu vzal spoluhráč: Asi nechtěl, abych platil

„Soupeř, když měl ještě hodně sil, tak byl velice nepříjemný, štiplavý a my jsme si utkání trošku komplikovali tím, že jsme nevyřešili úspěšně několik finálních situací, které volaly po gólu. Pak nám pomohla standardka a proti deseti se nám hrálo lépe. Soupeři ve druhé půli docházely síly a my jsme svoji vyspělost i herní dominanci korunovali,“ dodal hradecký lodivod.

Sazima: Škoda, že tady nebyl VAR

„Hodnotí se mi to těžko. Prvoligový tým měl výhodu v poli a to se mužstvu, jakým jsme my, těžko hraje. Škoda, že tady nebyl VAR, protože k vyloučení by asi nedošlo. Bylo totiž fatální, strašně necitlivé a ovlivnilo zápas. Dál mě mrzí branky inkasované ze standardních situací,“ řekl chlumecký trenér Miloš Sazima.

Chlumec nad Cidlinou - Hradec Králové 0:4

Fakta – branky: 36. a 73. Čihák, 80. Novotný, 83. Vašulín. Rozhodčí: Starý – Vodrážka, Kotalík. ŽK: Čáp, Veselka (oba Chlumec). ČK: 45. Frizoni (Chlumec). Diváci: 1265. Poločas: 0:1.

FK Chlumec nad Cidlinou: Lichtenberg – Veselka, Zukal, Krčál – Finěk, Frizoni, Čáp (81. Gluski), Zeman (69. Vaníček) – Ruml (69. Hartman), Kraus (6. Bastin), Žahourek. Trenér: Miloš Sazima.

FC Hradec Králové: Vízek – Čech (84. Leibl), Ševčík, Čihák – Gabriel (78. Novotný), Smrž, Kodeš, Ryneš (46. Harazim) – Koubek (63. Vašulín), Dvořák (78. Kučera), Kubala. Trenér: Miroslav Koubek.