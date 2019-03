Spokojenost v České Třebové, Letohradu a Lanškrouně, tam dokonce s posunem do čela tabulky. Takový byl ve zkratce minulý víkend.

Žamberk – Letohrad 0:2

Ondřej Hlaváček, trenér 1.FC Žamberk: „Letohradu gratulujeme ke všem bodům, předčil nás v důrazu a agresivitě. My jsme v našich akcích směrem dopředu volili příliš složité řešení jak se dostat k soupeřově bráně. Celkově zápas fanouškům fotbalovou radost nepřinesl.“

Aleš Majvald, trenér FK Letohrad: „Očekávali jsme těžké utkání, a to se potvrdilo. I když jsme šli brzy do vedení, tak se nám dlouho nedařilo vstřelit druhou branku, která by nás uklidnila a domácím vzala chuť do hry. Druhá branka se podařila až po hodině hry a poté se utkání jen dohrávalo. Naše vítězství je, myslím, zasloužené, ale pořád mi z naší strany chybí větší kvalita v kombinaci a větší klid v držení míče.“

Česká Třebová – Luže 3:0

Petr Pražák, trenér FK Česká Třebová: „Lužský hráčský kádr prošel výraznou obměnou a mužstvo se sehrává. Nicméně utkání bylo dlouho vyrovnané. Naším cílem bylo hrát trpělivě, pozorně v defenzivě a pokud možno být produktivní ve finální fázi. S pohledem na výsledek se dá říci, že jsme většinu splnili. Vstup do sezóny se nám výsledkově povedl. Teď je potřeba, abychom předvedli podobné výsledky v dalších, určitě těžších utkáních.“

Miroslav Kaluža, trenér TJ Luže: „Prvních třicet minut nám chyběl pohyb, u všeho jsme byli druzí, a když už jsme míč vybojovali, chybnou přihrávkou jsme ho soupeři zase vrátili. V úvodu jsme obdrželi jednu branku, ve zbytku poločasu se naše hra zlepšila, v čemž jsme pokračovali i po přestávce. Ale bohužel bez většího ohrožení domácího brankáře. V závěru jsme dvakrát propadli ve standardních situacích a tím bylo o výsledku rozhodnuto.“

Lanškroun – Choceň 5:1

Pavel Hrabáček, trenér FO TJ Lanškroun: „Od začátku jsme hráli aktivně, vypracovali jsme si dvě solidní akce. Více se hrálo na soupeřově polovině. Gól jsme nedali, naopak ho dostali po první vážnější příležitosti hostí. Naštěstí jsme brzo vyrovnali a z penalty stav otočili. Druhá půle byla vyrovnaná, šance byly na obou stranách. Choceň měla dvě vyložené, ale neproměnila. Po gólu na 3:1 jsme se uklidnili. S výsledkem jsme spokojeni.“

Petr Zahálka, trenér FK Agria Choceň: „Utkání pro nás začalo dobře. Po pěkné akci jsme vedli 1:0. Poločasové vedení jsme bohužel neudrželi. Podle mého názoru, po dvou přísných faulech, soupeř vývoj utkání lacině otočil na svoji stranu. V druhém poločase jsme si vypracovali dvě velké příležitosti k vyrovnání stavu na 2:2, které jsme neproměnili. Zde se zápas lámal. Poté po dvou laciných ztrátách nás soupeř potrestal a utkání dovedl do vítězného konce.“