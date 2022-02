Uf! To byl obrat. Příznivci fotbalistů Hradce Králové už se pomalu loučili s vidinou postupu mezi nejlepší čtyři týmy domácího poháru. S pražskými Bohemians totiž Votroci ještě v 95. minutě prohrávali 0:1, jenže z poslední šance dokázali vyrovnat, po skrumáži před brankou se prosadil střídající Prekop. O výhře 2:1 rozhodl přesnou hlavičkou v prodloužení Vašulín. O postup do finále si to Hradec rozdá se Slováckem.

CESTA ZA POSTUPEM

S pěti změnami v základní sestavě nastoupil východočeský celek do čtvrtfinále oproti sobotnímu ligovému duelu s Budějovicemi.

A v první půli to bylo znát. Bohemians šli již po jedenácti minutách hry do vedení. Vízek sice dokázal Beranovu střelu vyrazit, ale na dorážku Puškáče z bezprostřední blízkosti byl krátký. Votroci měli po zbytek poločasu herní převahu, ale do větší šance se nedostali.

Už o přestávce sáhl hradecký kouč Miroslav Koubek do sestavy. Do akce přišli Rada s Mejdrem, následně se na hřiště podívali i Rybička s Prekopem. A byl to dobrý tah. Především dvojice Mejdr, Prekop oživila hru. Po jejich spolupráci v 95. minutě navíc přišlo i vyrovnání. Hostující gólman Valeš neudržel Mejdrův centr a poskakující míč poslal do branky Prekop.

Šlo se do prodloužení. V něm měl Hradec navrch. Ujala se jediná šance. Ve 106. minutě poslal do vápna načechraný balón Vlkanova, na ten si nejvýše naskočil Vašulín a přesnou hlavičkou rozhodl. Vítězná euforie mohla v mladoboleslavské Lokotrans aréně naplno propuknout.

FC Hradec Králové - Bohemians 1905 2:1 po prodloužení

Fakta – branky: 90+5. Prekop, 106. Vašulín – 11. Puškáč. Rozhodčí: Klíma – Kubr, Kříz. ŽK: 1:2 (13. Kučera – 72. Keita, 86. Vondra). Poločas: 0:1. FC Hradec Králové: Vízek – Klíma, Král, Leibl – Harazim (46. Mejdr), Kučera, Soukeník (46. Rada), Novotný (72. Prekop) – Kubala (55. Rybička, 119. Čech), Vašulín, Vlkanova. Bohemians Praha 1905: Valeš – Vondra (107. Novák), Bederka, Köstl – Hašek, Květ (82. Koubek), Hronek, Petrák (46. Jindřišek), Dostál – Beran (67. Krch), Puškáč (67. Keita).