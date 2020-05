Pandemie koronaviru zastavila v České republice veškeré sportovní akce i tréninky. Uvolnění opatření umožnilo, aby se dohrály profesionální fotbalové soutěže, tedy Fortuna:liga, Fortuna:Národní liga a MOL Cup. A svoje vítěze pozná také populární mládežnický turnaj Ondrášovka Cup.

ŠESTKRÁT V ČERVNU

Ondrášovka Cup rozpoutal fotbalovou vášeň po celé republice. Do letošního ročníku, který odstartoval kvalifikacemi už na podzim loňského roku, se přihlásilo více než osm stovek týmů, což je nejvíce v historii tohoto zápolení. Původně se závěrečné finálové turnaje Ondrášovka Cupu o konečné umístění měly uskutečnit během květnových a červnových víkendů. Z důvodu pandemie koronaviru a následných opatření se ale muselo od termínů upustit.

Konání finálových turnajů nakonec umožnilo příznivé stanovisko po jednání se zástupci ministerstva zdravotnictví a epidemiologem Rastislavem Maďarem v návaznosti na uvolňující se opatření souvisejících s pandemií koronaviru, přičemž byl přesně stanoven počet osob, které mohou být v průběhu turnaje v areálu stadionu.

„Máme velkou radost, že se nám nakonec podaří letošní Ondrášovka Cup dotáhnout až do úplného závěru a děti dostanou příležitost užít si finálové turnaje. Ondrášovka Cup není jen o soupeření na trávníku, ale hlavně o setkávání, zážitcích, emocích, cenných sportovních i životních zkušenostech nebo poznávání nových míst a kamarádů. I proto nás potěšilo, že jsme dostali k uspořádání finálových turnajů zelenou a můžeme mladým fotbalistům přinést očekávané vyvrcholení jejich celosezonního snažení. My všichni se proto na závěr Ondrášovka Cupu nesmírně těšíme a věříme, že děti po dlouhých týdnech fotbalového půstu dají do hry celé svoje srdce,“ reagoval na svolení k uskutečnění turnajů generální ředitel společnosti Ondrášovka Libor Duba.

TĚŠÍ SE I OFICIÁLNÍ TVÁŘ

Mladí fotbalisté se stejně jako děti z většiny dalších sportů mohli vrátit k tréninku. Na závěr své sezony se tedy účastníci finálových turnajů mohou připravovat už v celých týmech. Na vrchol ligového ročníku se soustředí i kapitán reprezentačního mužstva do jednadvaceti let Matěj Chaluš, který je oficiální tváří letošního ročníku Ondrášovka Cupu.

„Už jste mohli začít trénovat bez roušek se svými týmy a pevně věřím, že jste se na to jako všichni správní fotbalisté těšili. Tak s chutí do tréninku a uvidíme se na Ondrášovka Cupu,“ poslal vzkaz všem účastníkům finálových turnajů stoper Slovanu Liberec Matěj Chaluš.

PŘIJEDOU VELKÁ JMÉNA

Na vyvrcholení Ondrášovka Cupu se chystají i patroni finálových turnajů z řad internacionálů a fotbalových osobností. V Benešově se při turnaji U11 na konci června mohou těšit na reprezentačního trenéra Jaroslava Šilhavého a trenéra týmu do 21 let Karla Krejčího. Do Šumperku by měli zavítat nedávní reprezentanti a hráči špičkových evropských klubů Tomáš Ujfaluši, Radoslav Kováč a Marek Heinz. Ve Vysokém Mýtě shlédnou rozhodující fázi turnaje bývalí hráči národního mužstva a současní trenéři mládežnických reprezentací Radek Bejbl a Jan Suchopárek. Do Tábora pak přijedou někdejší reprezentant hráč Manchesteru United, Benfiky Lisabon nebo Lazia Řím a v současnosti vedoucí Úseku talentované mládeže a výkonný ředitel Regionálních fotbalových akademií Karel Poborský a ředitel Sportovně-technického úseku Fotbalové asociace České republiky Jiří Kotrba.

„V předchozích ročnících byl na finálové turnaje obrovský ohlas. Ale koronavirus byl bohužel silnější než naše snažení. Ondrášovka Cup vidím jako příklad, jak by to mělo u těchto věkových kategorií vypadat. Mám především na mysli formu celodenních turnajů. Není ideální stav, když jedu hodně kilometrů, strávím spoustu času na cestě, abych si pak zahrál jen dvakrát třicet minut. Tohle je systém, který mi k malým dětem pasuje,“ vyzdvihuje jeden z klíčových aspektů úspěchu Ondrášovka Cupu Jiří Kotrba. (jn)

Finálové turnaje

13. – 14. června:

Šumperk (U13)

16. – 17. června:

Hradec Králové (U12)

20. – 21. června:

Vysoké Mýto (U9)

23. – 24. června:

Tábor (U10)

26. – 27. června:

Benešov (U8)

28. – 29. června:

Benešov (U11)