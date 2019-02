Orlickoústecko - Ohlasy krajského přeboru: Trenér fotbalistů České Třebové Petr Pražák je hodně kritický k tomu, jak si jeho svěřenci vedli při utkání v Dobříkově.

Ilustrační foto | Foto: archiv

Žamberk - Moravany 1:0

Evžen Kopecký, trenér 1. FC Žamberk: „Zápas, který byl pro nás velice důležitý, jsme zvládli a dá se říci, že jsme zase o kousek blíže cíli, který jsme si stanovili. Nebylo to jednoduché, byl to spíše boj, v němž jsme byli první poločas lepším týmem a jen škoda, že jsme neproměnili jednu ze tří šancí, které jsme měli. Paradoxně když se Moravany v druhém poločase zlepšily a my zbytečně upustili od důrazu a včasného přístupu, jsme vstřelili šťastnou branku. Byla to velká chyba soupeře a jsem rád, že jsme byli na takovou situaci připraveni. Kluci byli koncentrovaní a přes závěrečný mírný tlak hostů, při kterém jsme se strachovali o výsledek, jsme dovedli zápas do vítězného konce. Myslím, že jsme byli celkově hladovější po vítězství, a proto, dle mého mínění, je naše vítěství zasloužené. Kluci to doslova odjezdili, a přesto že to bylo místy kostrbaté, jim musím poděkovat.“

Miroslav Kaluža, trenér TJ Sokol Moravany: „Úkol se nesplnil, byli jsme horší a proto zřejmě tuto soutěž opustíme.“

Dobříkov - Česká Třebová 4:2

Milan Šmarda, trenér TJ Sokol Dobříkov: „Utkání bylo zajímavé průběhem i tím, že obě mužstva hrála na vítězství. Třebovští mají velice dobré mužstvo. Nám vyšel první poločas, i když oba celky měly šance, které nevyužily. Druhý poločas se hrálo nahoru dolů. Brzo jsme dostali kontaktní gól, ale vzápětí jsme se soupeři znovu vzdálili na rozdíl až tří branek. To nám hodně pomohlo. Závěr patřil hostím. Jsme rádi za tento výsledek opravdu hodně, zasloužili jsme si vyhrát. Dvakrát za sebou jsme dokázali bodovat a náš výkon nebyl vůbec špatný.“

Petr Pražák, trenér FK Česká Třebová: „Utkání mělo z naší strany úplně odlišné parametry než minulý víkend, kdy jsme podali nadprůměrné výkony. Zápas s Dobříkovem byl úplný opak a kritický musím být k celému mužstvu. V útočné fázi mohu brát pozitivně vytvoření dalších pěti stoprocentních šancí, ale jak s nimi naložíme, je tristní. To, co jsme předvedli v defenzivě, splňovalo možná okresní parametry. Někteří hráči působili, jako by hráli na postech poprvé. Utkání se nám absolutně nepovedlo a soupeř vyhrál zcela zaslouženě.“

Lanškroun - Choceň 1:0



Pavel Hrabáček, trenér FO TJ Lanškroun: „Vstup do utkání byl za naší mírné převahy, více se hrálo na polovině Chocně, ale náznaky šancí jsme do zakončení nedotáhli. Postupem času se hra vyrovnala. Po přestávce jsme měli parádní vstup, kdy se nám podařilo po akci Krejsara s Ptáčkem a zakončujícím Markem vstřelit úvodní gól. Zápas jsme kontrolovali do doby, kdy jsme nechali propadnout balón za obranu a Stasiowski za zákrok viděl červenou kartu. Z trestného kopu hosté trefili břevno. Převaha Chocně o jednoho hráče v poli ale brzo vyšuměla.“

František Dvořák, trenér FK Agria Choceň: „Ještě než začnu se samotným hodnocením utkání, tak chci poděkovat Václavu Velinskému, že vyšel s podobným tvrzením. Jako jeden z mála se umí alespoň slovně postavit proti zvůli, která těžce atakuje amatérský fotbal. S jeho názorem se ztotožňuji. Je velmi dobře, když se na to začne částečně poukazovat.

Smekám klobouk před fyzickou výdrží lanškrounských hráčů, protože co absolvovali za poslední dobu, je obdivuhodné. Kdyby to tak bylo se Spartou či Slávií, jsou toho plné noviny, jak to nemohou zvládnout. A tohle jsou normálně pracující hráči. I když posledních dvacet minut s námi už měli těžké nohy. Nad vodou je držel Krejsar, Ptáček a Savych, tradiční opory. A k tomu i Ehrenberger, který nás třikrát vychytal. Zápas snesl určité parametry a byl zcela vyrovnaný. Prohráli jsme proto, že nejsme schopní dát gól, nicméně utkání, kdy prohrajeme o jednu branku, je strašně moc. Ostatní zápasy dopadly tak, jak jsme zhruba předpokládali, tudíž je všechno 'v pořádku'.“

Tabulka:

1. Slatiňany 28 18 4 3 3 65:25 65

2. Lanškroun 28 16 3 3 6 63:30 57

3. Česká Třebová 28 15 3 3 7 56:40 54

4. Hlinsko 28 14 3 1 10 48:39 49

5. Moravská Třebová 28 11 7 1 9 35:29 48

6. Heřmanův Městec 28 14 2 1 11 41:45 47

7. Svitavy 28 12 3 2 11 42:39 44

8. Holice 28 8 6 3 11 53:68 39

9. Litomyšl 28 9 3 4 12 53:48 37

10. Třemošnice 28 8 3 6 11 44:43 36

11. Chrudim B 28 8 3 5 12 48:58 35

12. Choceň 28 8 4 3 13 33:44 35

13. Dobříkov 28 10 2 1 15 54:67 35

14. Žamberk 28 8 2 6 12 28:45 34

15. Polička 28 7 2 4 15 38:58 29

16. Moravany 28 7 1 5 15 32:55 28