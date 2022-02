A protože oba východočeští vyslanci vyrukují v semifinále proti sobě, je dopředu jasné, že náš region bude mít finalistu ligy!

Ale zpět do Poličky. Výsledek nasvědčuje tomu, že se jednalo o pohodlnou záležitost, opak je ovšem pravdou. Především v prvním poločase museli domácí děkovat brankáři Slanému, že několikrát neinkasovali. Soupeř měl určitě více šancí, ale domácím se tentokrát dařilo to, co v předešlém průběhu sezony moc ne, tedy být produktivní. Což platilo i po změně stran, kdy poličští futsalisté využívali stále otevřenější a riskantní hry Brňanů a navýšili výhru.

„Jak jsem se zmiňoval, brněnský mančaft mě obrovsky překvapil a může mít zajímavou budoucnost. Šli jsme sice do vedení, ale hosté měli velké šance na vyrovnání a nejenom na to. Měli jsme štěstí, že svoje loženky nedali, výborně nám zachytal Ondra Slaný, což byl také důležitý faktor. Klíčový byl druhý gól, ten z nás dostal nervozitu, nedostali jsme se ani do problémů s fauly, takže vývoj byl pro nás příznivý a po přestávce se soupeř po dalších gólech psychicky zlomil,“ hodnotil trenér František Švec.

Obligátní potíže se sestavou musel řešit tím, že angažoval další dva hráče z futsalového brněnského Helasu, neboť ti borci, od nichž si sliboval pomoc (Cupák, Kubát), nemohli nastoupit. „Byli u většiny gólů a díky nim šel nahoru také výkon ostatních,“ uznal Švec přínos dua Presl – Doubravský. „Nechtěli jsme být úplně zalezlí, to by proti šikovných protihráčům bylo nebezpečné, ale zase jsme nešli úplně do rizika při napadání. Šlo to podle našich not a takticky jsme to zvládli,“ dodal poličský kouč.

Tým VPS se tedy po těžkém čtvrtfinále vrací tam, tak v minulosti pravidelně patřil, pouze v dosud posledním dohraném ročníku na jaře 2020 na Final Four absentoval. „Je pěkné, že se po minulém výpadku vracíme zpátky na finálový turnaj. Už proto, že se pořád potýkáme s problémem, jak poskládat mužstvo, každý týden je to jinak. Pomoc kluků z venku, i když jsem ji nikdy moc nechtěl využívat, je teď pro nás nezbytná. Zásadní bude, koho se podaří přemluvit, aby s námi jel. Kluci mají svoje povinnosti v klubech, navíc turnaj je náročný, jen v v sobotu se hrají dva zápasy a někdy ještě poločas navíc. Potřebujeme více lidí, abychom fyzickou zátěž rozložili,“ je si vědom Švec.

Celostátní liga, 3. čtvrtfinále:

VPS Stavoblock Polička – Royal Flush Brno 6:0 (2:0). Branky: 6. a 24. Mužík, 17. a 31. Doubravský, 27. a 36. Hynek. Rozhodčí: Daněk – Syrůček. ŽK: 2:2. ČK: 0:1 (Ferby). Konečný stav série: 2:1, postupuje Polička.

Polička: Slaný – T. Švec, Jílek, Doubravský, Mužík, Opina, Presl, Hynek, Vondra, Poul.

Final Four v Luhačovicích (5. a 6. března)

Semifinále:

Sobota 12:00: Chemcomex Praha – Sparta Praha

Sobota 14:00: Polička – Moravská Třebová

Sobota 16:00: Sparta Praha – Chemcomex Praha

Sobota 18:00: Moravská Třebová – Polička

Utkání o 3. místo:

neděle 12:00

Finále:

neděle 14:00