Trenérské zkušenosti můžete začít sbírat v libovolném věku. Touto myšlenkou se řídil i nyní patnáctiletý Michal Špánik, který hraje za klub MFK Chrudim a zároveň se věnuje i trénování o pět let mladších fotbalistů.

Michal Špánik (na snímku) má před sebou jistě zajímavou fotbalovou budoucnost. Ale v jaké roli? | Foto: archiv Michala Špánika

Příběh mladého Michala je zajímavý, často se nestává, že by se takto mladý fotbalista podílel na výchově dalších talentů. A jak se tedy k trénování dostal? „Začalo to tím, že jsem zpracovával absolventskou práci na téma ohledně trénování mladých dětí,“ popisoval patnáctiletý fotbalista hrající za klub MFK Chrudim. Spojil se s příslušným trenérem a začal aktivně trénovat. Zalíbilo se mu to a zůstal u koučování až dodnes. Společně se Zdeňkem Čapkou vede v Chrudimi kategorii do jedenácti let.