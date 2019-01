Orlickoústecko - Krajský fotbalový přebor - 5. kolo: Choceňští porazili Svitavy, ale dohráli bez svého kapitána Myšáka, který v závěru dostal „redku“.

Lanškroun - Heřmanův Městec 3:5

Na každého jednou dojde. A známé pořekadlo zastihlo Lanškroun, který v 5. kole krajského přeboru poprvé okusil hořkost porážky. Navíc to přišlo na domácím trávníku. Hrálo se na přírodní trávě, jenže domácím to zřejmě svázalo nohy, než se stačili rozkoukat, měli před sebou těžký úkol dohánět ztrátu 0:2. O to se postarali Netušil v páté a Doša v deváté minutě. S tím se Lanškrounští nehodlali smířit, Ptáček snížil, ale hosté udeřili do poločasu ještě jednou. Krátce před pauzou snížil Savych z penalty. Přetahovaná pokračovala. „Heřmaňák“ znovu odskočil na dva „fíky“, domácí z další penalty opět korigovali. Stav 3:4 stále dával Lanškrounu naději, hráči měli dost času, aby otočili vývoj podobně jako v Hlinsku, ale to hosté nedopustili. V nastaveném čase utekl D. Jablečník a stvrdil první lanškrounskou porážku.

Žamberk - Dobříkov 3:1

V pouťovém tempu rozehráli žamberští fotbalisté utkání proti Dobříkovu. Zřejmě to způsobil dojem z posledních výsledků soupeře a v závěru mohli za velkou bohorovnost zaplatit ztrátou bodů. Přesto se zápas vyvíjel podle papírových předpokladů a očekávání všech sázkařů. Žamberecký kapitán Pavelka si rozjel akci, kterou s pomocí Trnky i sám přesně zakončil. K překvapení všech, včetně Rychtaříka v dobříkovské brance pak skončil v síti také nepřesný nákop Rudoleckého. Když pravý bek Kotyza přetavil náběh za obranu ve třetí gól, zdálo se být rozhodnuto. Jenže dvacet minut před koncem dobříkovský Klapal proměnil penaltu a žamberští příznivci prožívali minuty strachu. Náhle probuzený soupeř spaloval jednu šanci za druhou a klidně mohl otočit zápas. Až v samém závěru našli domácí ztracenou půdu pod nohama a dotáhli zápas do úspěšného konce, ale podobný výkon už příštím kole na body stačit nebude.

Choceň - Svitavy 3:1

Lépe ani hosté nemohli začít, hned ve druhé minutě po úniku a zpětné přihrávce J. Nováka skóroval Frolo. Jak rychle ale vedení získali, tak rychle o něj zase přišli, nepokrytý Hanus se střelou podél vybíhajícího Jílka postaral o rychlé vyrovnání. Potom se hrál vyrovnaný fotbal, svitavskou defenzivu zlobil především Myšák a byl to právě tento kanonýr, kdo po rohovém kopu ve 33. minutě zařídil vedoucí branku Chocně. Za hosty měl největší možnost po úniku Juřík, ale Gerčáka nepřekonal. Po přestávce se Svitavy tlačily více dopředu, ale jejich ofenziva byla hodně bezzubá, snad s výjimkou akce J. Nováka Gerčáka neohrozili. V závěru střetnutí zpečetil výsledek tvrdou střelou Šafek, zatímco Myšák se do statistiky zapsal už pouze červenou kartou po druhé žluté. (bed, kor, rh)