Orlickoústecko – Ve třináctém kole krajského přeboru potvrdili svoji suverenitu v dosavadním průběhu hráči Vysokého Mýta, kteří porazili Živanice 3:2.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK/František Hlas

Dařilo se i Chocni, která si připsala důležité vítězství s Poličkou. Lanškroun s Pardubicemi C v poločase prohrával. Nakonec se týmy rozešly smírně 2:2. Zápas České Třebové se Žamberkem rozhodl jediný gól. Dobříkov prohrál gólem z 83. minuty s Hlinskem 0:1.

FK Česká Třebová – FC Žamberk 1:0 (1:0)

Kdo neviděl utkání, tak neuvěří. Domácí totiž předvedli festival zahozených šancí. Třebovští nastoupili do zápasu tradičně jako v každém domácím zápase hodně aktivně a podařilo se jim vytvořit si tři dobré příležitosti. Zahrávali dva rohové kopy a zejména šance z deváté minuty stojí za zmínku: Borek napřáhl z hranice velkého vápna a jeho projektil skončil zatím jen na břevně. Ve 12. minutě stejný hráč vypustil ránu tentokrát levou nohou a jeho „angličan" od břevna do branky skončil v síti. Krátce před půlhodinou hry zahrozil Myšák, když se dostal do tutovky, ale nenaložil s ní tak, aby míč skončil za zády brankáře Pěničky. Vzápětí měl další dobrou možnost Borek, ale stejně jako Myšák neuspěl a přestřelil. Do konce první půle se již nic převratného nestalo. Hosté se během poločasu k ohrožení branky Křivky nedostali.

Po změně stran pokazil snad tisíciprocentní šanci Abt, který doběhl v pokutovém území centrovaný míč a pouze trefil gólmana Pěničku, jenž byl možná sám překvapen. Poté začal onen zmíněný festival. V 60. minutě se technicky uvolnil ve vápně Myšák, posadil dva obránce na zem, ale brankář jeho střelu vyrazil. Hosté se také osmělili a křížnou střelou se prezentoval Jírů. V 70. minutě už míč mířil do sítě po hlavičce Borka, ale Pěnička mu radost překazil výborným zákrokem. O chvilku později trefil Kubásek břevno. Minutu před koncem postupoval sám na brankáře střídající Morkes, který ale mířil jen vedle branky. Domácí si tedy připsali hubené vítězství jen díky skvělému výkonu gólmana Pěničky.

FK Agria Choceň – Polička 4:1 (2:1)

Choceňští začali utkání velmi dobře. V úvodních deseti minutách si vypracovali tři vyložené příležitosti ke skórování, ale Šabata, Lesák ani Smejkal neuspěli. Nedáš – dostaneš se projevilo i tentokrát, když z protiútoku otevřel skóre Navrátil – 0:1. Domácím se ale v krátké době podařilo vyrovnat Smejkalem – 1:1. Otočit vývoj zápasu se povedlo Choceňským ve 25. minutě, kdy se prosadil Gerčák. Hosté se neustále pouze bránili, šanci si vytvořili až před koncem první půle, ale Adamča mířil vedle.

Po přestávce už útočili pouze domácí hráči. Na 3:1 zvýšil Lesák a v 76. minutě upravil na konečných 4:1 Šabata. Choceňští zápas jednoznačně ovládli a zaslouženě zvítězili.

SK Vysoké Mýto – Živanice 3:2 (2:2)

Domácí mužstvo začalo zápas velmi špatně a už v 5. minutě se po chybě v obraně a přihrávce Vajera prosadil Kořínek – 0:1. O několik minut později měl stejný hráč další šanci, ale neuspěl. Po čtvrt hodině hry měl dobrou střelu domácí Dvořák, ale bohužel se nevešla mezi tyče. Ve 25. minutě hosté zahrozili po pravé straně a po centru do pokutového území se ujali dvoubrankového vedení. Vzápětí měl dobrou příležitost Mocanu, ale již střídaný gólman Ondra Hladík jeho střelu kryl. Ve 35. minutě se dočkali i hráči domácího týmu po výborné střele Sklenáře, který rozvlnil síť za zády gólmana a snížil na rozdíl jedné branky. Poté nastal velký tlak Vysokomýtských a ještě do konce první půle se jim podařilo vyrovnat zásluhou Sedláka, který v poslední minutě zařídil druhý gól svého týmu.

Druhý poločas začali více aktivně domácí hráči a po přihrávce Dvořáka měl dobrou příležitost Sedlák. Za několik minut měl opět nebezpečný Sedlák další možnost udělat něco se stavem skóre, ale neuspěl. V 73. minutě měli výbornou příležitost hosté po samostatné akci Kořínka, ale gólman Hladík se vyznamenal výborným zákrokem. Utkání rozhodla 82. minuta. Po přihrávce Podmajerského se dostal do šance M. Chadima a s přehledem podél gólmana hostí otočil vývoj na 3:2. Živanice ještě měly v závěru zápasu možnost volného přímého kopu, ale na stavu 3:2 se již nic nezměnilo. Domácí po výhře zůstávají ve vedení krajského přeboru.

Dobříkov – Hlinsko 0:1

Utkání rozhodl v 83. minutě Škvrňák. (bed, fer)