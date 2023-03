Poličští sáloví fotbalisté napíšou další kapitolu do bohaté série svých účastí mezi top čtyřkou, která jim přinesla mimo jiné čtyři mistrovské tituly (v sezoně 2004/2005 jako DAS VPS, v ročnících 2008/2009, 2011/2012 a 2017/2018 jako VPS Novabrik). Letos nastoupí na Final Four poprvé jako VPS Stavoblock coby nejhůře umístěný účastník turnaje po základní části a tedy v pozici týmu, od něhož se útok na zlato očekává asi nejméně. Na druhou stranu poličští futsalisté mnohokrát v minulosti ukázali, že v psychicky i fyzicky náročných bojích Final Four umí chodit a rozhodně nejednou do Litovle v roli otloukánka.

Klíčové však v tomto směru bude, jakou sestavu dá trenér František Švec dohromady, protože i když se třetí čtvrtfinále proti Šakalům z Moravské Třebové Poličce i v personální nouzi podařilo zvládnout vítězně, tak na Final Four by za takové situace neměla nárok. „Mám přísliby od kluků, že bychom měli být v dobrém složení, ale to jsem zažil i minulý týden a nakonec z nás zůstalo málem torzo. Takže až před výkopem bude jasné, jak na tom jsme,“ říká trenér.

Šakalové stříbro neobhájí, rozhodující souboj vyzněl pro šťastnější Poličku

Semifinále se hraje na dva zápasy na 2 x 20 minut čistého času, o postupujícím rozhoduje vyšší bodový zisk. Bude-li shodný, následuje tzv. zlatý poločas. Z toho je jasné, jak náročný bude pro týmy sobotní odpolední program. Rivalem Poličky je vítěz základní části, a velmi suverénní vítěz: PCO Rudolfov. „Je to mužstvo vyznačující se vysokou individuální kvalitou, což v celé sezoně prokazovalo. Navíc je velmi produktivní, dokáže dotáhnout vypracované šance ke gólovému konci, s čímž my naopak máme často problém. V každém případě víme, že nás čekají mimořádně těžké zápasy s kvalitním soupeřem,“ uvedl trenér Švec.

Jeho svěřenci půjdou do semifinále sice s respektem, ale nikoli s přehnaným strachem. Ostatně ve čtvrtfinále ukázalo Kladno, že se s Rudolfovem dají sehrát rovnocenné partie, vždyť favorit otáčel sérii ve třetím utkání. „Když už nám to proti Šakalům i s trochou štěstí vyšlo, tak se na Final Four chceme porvat o medaili,“ vyhlašuje František Švec.

Rovněž druhé semifinále bude střetem zkušenosti a ostřílenosti reprezentované mnohonásobnými šampióny z Chemcomexu Praha a nováčkovského elánu a nadšení Varnsdorfu. Nedělní zápolení o bronz a zlato se budou hrát pouze na jedno utkání.

PROGRAM FINAL FOUR V LITOVLI

Semifinále (sobota 4. března):

PCO Rudolfov – VPS Stavoblock Polička (12.00 a 16.00)

Futsal Varnsdorf – Chemcomex Praha (14.00 a 18.00)

Utkání o 3. místo: neděle 5. března (12.00)

Finále: neděle 5. března (14.00)