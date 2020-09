Jakmile skončilo sobotní divizní utkání fotbalistů Vysokého Mýta proti Kutné Hoře, byla nastavena laťka v listině možných adeptů na kanonýra víkendu hodně vysoko. Útočník VÍTĚZSLAV HRUBÝ (26) pomohl svému týmu čtyřmi brankami, a tak patří koruna jemu.

Vítězslav Hrubý | Foto: Archiv

Gólový účet otevřel v 12. minutě, když zužitkoval rychlý brejk. „Po soupeřově rohovém kopu jsme ihned přešli do protiútoku, kdy šel Adam Kopřiva sám na branku a gólman mu střelu vyrazil. My jsme se snažili jej doplnit. Sám jsem vyplaval na vápně, ačkoli jsem si to ne úplně dobře připravil, v poloskluzu jsem to ale na druhou stranu docela hezky trefil,“ popisuje Hrubý svůj první zářez.