Na tomto místě je však třeba zdůraznit, že všechny dospělé střelce strčil na podzim do kapsy Tomáš Chadima. Dorostenec Sokola Řetová předvedl v meziokresním přeboru mimořádný počin, když ve dvanácti zápasech nasázel soupeřům neskutečných 48 gólů!

DIVIZE

Letohradský Tomáš Kabourek načal v závěru podzimu druhou stovku svých divizních gólů, dělí se v pořadí střelců o druhé místo za nedostižným Patrikem Žitkou z Velkých Hamrů a svými zásahy znovu držel svůj tým nad vodou, jakkoli to výsledkově nedopadlo podle letohradských představ, přestože docela výrazně přispěl také František Šplíchal. Ústí nad Orlicí nemělo výrazného kanonýra ve třetí lize a nenašlo ho ani v divizi (24 bodů za 20 vstřelených gólů je skoro zázrak…). Od Vysokého Mýta se čekaly nejen gólové hody, ale nikdo z tohoto celku nedal více než čtyři branky.

Sto gólů v divizi? Velice si toho vážím, říká letohradský ostrostřelec Kabourek

Nejlepší střelci podzimu z Orlicka: Tomáš Kabourek (Letohrad) 10, František Šplíchal (Letohrad) 7, Dmytro Haladei, Vítězslav Hrubý, Jakub Mokrejš (vš. Vysoké Mýto), Josef Stránský, Radek Tichý, Jan Souček (vš. Ústí nad Orlicí) 4, Adam Nágl (Letohrad) 4.

KRAJSKÝ PŘEBOR

Je sice pravdou, že tradiční ostrostřelec František Ptáček býval v minulosti rozhodně zvyklý na lepší než osmigólové konto za polovinu soutěže. Ale svými trefami držel celek z Lanškrouna na nejvyšších patrech krajského přeboru tolik sezon, že snad i měl nárok na určitý oddech. Dá-li se to tak vůbec nazvat, protože i tak mu to bohatě stačí do střelecké TOP 10, navíc z Ústeckoorlicka znovu nikdo lepší nebyl, když českotřebovský Vojtěch Novotný zaznamenal o branku méně. Střeleckým statistikám soutěže vévodí holické duo Jindřich Václavek (13) – Tomáš Jedlička (12), na dvouciferné hodnoty se dostali celkem čtyři fotbalisté a z toho je patrné, že ve velmi vyrovnané soutěži se na extra kanonýrské výkony dosahuje těžko.

Nejlepší střelci podzimu z Orlicka: František Ptáček (Lanškroun) 8, Vojtěch Novotný (Česká Třebová) 7, Zdeněk Vaňous (Česká Třebová) 6, Dmytro Haladei (Vysoké Mýto B) 5, Šimon Štanglica, Jindřich Gronych (oba Choceň) 4, Vojtěch Hájek, Filip Wimmer (oba Vysoké Mýto B) 4, Filip Grepl (Česká Třebová) 4.

I. A TŘÍDA

Podzim v I. A třídě, to byla celkově víceméně střelecká šeď bez výraznějších počinů jednotlivců. Vymyká se z ní jediný muž. Tomáš Pinkava hraje za Ústí nad Orlicí a tamnímu béčku to na podzim vůbec nešlo. Že vůbec posbíralo nějaké body, za to může být vděčné právě tomuto fotbalistovi, který se sám postaral o 13 z 22 branek svého celku a díky tomu je jasně nejlepším střelcem druhé nejvyšší krajské soutěže, jediným s dvouciferným kontem. To je docela unikátní bilance. Není divu, že v závěru podzimu naskočil také do sestavy divizního áčka a i v něm se dokázal střelecky prosadit. Za zmínku stojí početné zastoupení hráčů z Jablonného nad Orlicí a Českých Heřmanicích v popředí statistik, což jen dokládá, jak dobře tito nováčci zvládli mistrovský podzim.

Zahrát si časem divizi? To by byla velká výzva, říká střelec Pinkava z Ústí

Nejlepší střelci podzimu z Orlicka: Tomáš Pinkava (Ústí nad Orlicí) 13, Lukáš Mach (České Heřmanice) 8, Tomáš Jirsák (České Heřmanice) 8, Emanuel Rožek (Zámrsk) 8, Michal Filip (Letohrad) 8, Radim Filip (Jablonné nad Orlicí) 7, Jiří Šmolík (FC Jiskra 2008) 6, Antonín Csernyanszký (Zámrsk) 5, Miroslav Knápek (Tatenice) 5, Robin Kaplan (FC Jiskra 2008) 5, Lukáš Krejsa, Vít Vágner (oba Jablonné nad Orlicí) 4, David Bárta (České Heřmanice) 4, Jakub Pasker (FC Jiskra 2008) 4.

I. B TŘÍDA

Přišel, viděl a znovu se zařadil mezi střeleckou špičku. Řeč je o Janu Gregarovi, který patřil mezi elitní kanonýry v okresním přeboru a na svoje výkony navázal v dresu Jehnědí i po postupu do vyšší soutěže. A ta takovým stylem, že pořadí nejlepších střelců kraluje s výrazným náskokem a rovnocenného konkurenta bychom mu nenašli, ani kdybychom se na úrovni krajské I. B třídy pro srovnání podívali do skupiny A. Mimochodem jeho 22 gólů, to je suverénně nejvyšší číslo nejen v I. B, ale v rámci všech fotbalových soutěží mužů Pardubického kraje! A dodejme, že v tradičně prestižním porovnání orlických a svitavských zástupců (do něhož letos podstatně zasáhl chrudimský host ze Svratouchu) dominuje Orlicko jak mezi týmy, tak mezi kanonýry.

Blázni jako já jiné než ty nejvyšší ambice nemají, říká útočník Gregar z Jehnědí

Nejlepší střelci podzimu z Orlicka: 1. Jan Gregar (Jehnědí) 22, Ondřej Mikulecký (Sloupnice) 15, Radim Křepela (Semanín) 10, Josef Vondra (Jehnědí) 10, Marek Vojtíšek (Dobříkov) 10, Mikuláš Cvik (Žamberk) 9, Petr Pavlák (Libchavy) 8, Martin Mikulecký (Sloupnice) 7, Jiří Vaněk (Dobříkov) 7, Ondřej Lang (Žamberk) 6.

OKRESNÍ PŘEBOR

Nebývá to úplně zvykem, aby byl nejlepší střelec soutěže z klubu, který se pohybuje ve spodní polovině tabulky. Jmenuje-li se však Lubomír Myšák a nastřílí-li bezmála polovinu gólů svého mužstva, nemůže to fotbalové znalce z Ústeckoorlicka nikterak zaskočit. A nic na tom nemění, že Srubům to na podzim výsledkově zrovna nešlo, protože na svého kanonýra, který je nakonec přece jenom vytáhl o pár stupínků nahoru, se znovu mohly plně spolehnout. Jinak se v popředí střeleckých statistik objevují převážně hráči z elitních týmů, tedy České Třebové, Mistrovic, Chocně a Dolní Dobrouče, jež svojí produktivitou vynikají dlouhodobě.

Nikdy jsem nebyl velký střelec, spíše na góly nahrávám, říká kanonýr Šabata

Nejlepší střelci podzimu: Lubomír Myšák (Sruby) 23, Marek Falta (Dolní Dobrouč) 17, Jakub Gerčák (Choceň B) 16, Matěj Polášek (Česká Třebová B) 15, Adam Rybka (Česká Třebová B) 12, Filip Krejčí (Mistrovice) 11, Jan Petran (Rybník) a Martin Šabata (Choceň B) 10, Dominik Stejskal (Mistrovice) 8, Jaroslav Vatrala (Choceň B), Martin Bednář (Dolní Čermná) a Michal Jiráský (Sruby) 7, Ivo Matějíček, Matouš Brabec (oba Dolní Dobrouč), Filip Tomek (Mistrovice) a Roman Faltus (Žichlínek) 6.

III. TŘÍDA

Z poměrně vyrovnaného pole produktivních střelců se svými podzimními výkony zcela vymyká helvíkovický Michal Čada, nejlepší střelec okresu Ústí nad Orlicí napříč všemi soutěžemi. Vyšla mu zejména druhá polovina podzimu, několikrát se mu povedl i vícególový duel a nakonec se ukázalo, že jako kanonýr nemá konkurenci. Pohled do statistik také do určité míry vysvětluje, proč se na čele tabulky nachází překvapivě Lichkov. Ve střelecké TOP 15 má po třinácti odehraných kolech hned trojici svých zástupců, takže je vidět, že se v jeho středu nacházela velká palebná síla.

Na co jsem sáhnul, to tam spadlo, usmíval se pětigólový střelec Cvik

Nejlepší střelci podzimu: Michal Čada (Helvíkovice) 24, Pavel Sabota (Klášterec nad Orlicí) 13, František Plodek (Lichkov) 11, Miloslav Krejčí, Erik Borovička (oba Boříkovice), Martin Bechynka (Černovír) a Pavel Musil (FC Jiskra 2008 B) 9, Vladimír Bula (Lichkov) 8, Daniel Merta (Lichkov), Jakub Turner (Těchonín), Patrik Hauptmann (Žamberk B), Michal Netek (Dolní Třešňovec), Serhii Bohdanov (Rudoltice), Robin Kaplan a Miroslav Bednář (oba FC Jiskra 2008 B) 7.